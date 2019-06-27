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Ekrem İmamoğlu'ndan Atatürk paylaşımı!

okan.akin okan.akin
TÜRKİYE GÜNCEL  | 27.06.2019 21:15 | Son Güncelleme

Yenilenen İstanbul seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından Atatürk tablosunu paylaştı.

Ekrem İmamoğlu'ndan Atatürk paylaşımı!

23 Haziran'da yenilenen seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk'ün vatandaşı dinlerken çizilen tablosunu paylaştı ve "Bu tablonun anlamı benim için hep özel olmuştu. Şimdi, yeniden olması gerektiği yerde" mesajını paylaştı.

İmamoğlu'nun paylaşımına kısa sürede çok sayıda beğeni geldi.

İşte İmamoğlu'nun paylaşımı;


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Anahtar Kelimeler:
ekrem imamoğlu atatürk istanbul büyükşehir belediye başkanı 23 haziran

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