Ekrem İmamoğlu'ndan Atatürk paylaşımı!

23 Haziran'da yenilenen seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk'ün vatandaşı dinlerken çizilen tablosunu paylaştı ve "Bu tablonun anlamı benim için hep özel olmuştu. Şimdi, yeniden olması gerektiği yerde" mesajını paylaştı.

İmamoğlu'nun paylaşımına kısa sürede çok sayıda beğeni geldi.

İşte İmamoğlu'nun paylaşımı;

Bu tablonun anlamı benim için hep özel olmuştu. Şimdi, yeniden olması gerektiği yerde. pic.twitter.com/SFGH1XjyoP — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) 27 Haziran 2019



