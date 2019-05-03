Ekrem İmamoğlu’ndan Fenerbahçe’ye kutlama mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Kulübü’nün kuruluşunun 112. ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 3 Mayıs 1918 tarihinde Kulübü ziyaret edişinin 101.yıldönümlerini sosyal medyadan yayınladığı mesajla kutladı.
İşte Ekrem İmamoğlu’nun paylaşımı:
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