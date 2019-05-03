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Ekrem İmamoğlu’ndan Fenerbahçe’ye kutlama mesajı

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 03.05.2019 13:53 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Kulübü'nün kuruluşunun 112. yıldönümünü sosyal medyadan paylaştığı mesaj ile kutladı.

Ekrem İmamoğlu’ndan Fenerbahçe’ye kutlama mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Kulübü’nün kuruluşunun 112. ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 3 Mayıs 1918 tarihinde Kulübü ziyaret edişinin 101.yıldönümlerini sosyal medyadan yayınladığı mesajla kutladı.

İşte Ekrem İmamoğlu’nun paylaşımı:

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe spor toto süper lig ekrem imamoğlu

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