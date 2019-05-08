Ekrem İmamoğlu'nu takipten çıkaran İBB Twitter hesabında dikkat çeken gelişme

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin dün 543 bin 234 olan Twitter takipçi sayısı, seçimlerin iptal edilmesi ve İBB hesabının "YSK'nın Büyükşehir Belediye Başkanılığı seçimleri ile ilgili kararının İstanbulumuza ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyoruz" tweeti sonrası 470 bine kadar düştü.
20 SAATTE 60 BİNDEN FAZLA TAKİPÇİ KAYBETTİ
Sosyal medya istatistiklerini izleyen ve analiz eden web sitesi socialblade.com'un verilerine göre dün 543 bin 234'e kadar çıkan İBB Twitter hesabı, 8 Mayıs saat 07.45 itibariyle 470 bin seviyelerinde. İBB'nin takipçisi sayısı hızla düşmeye devam ediyor.
İptal kararı sonrası Ekrem İmamoğlu'nu takipten çıkan @istanbulbld hesabı son 20 saatte 60 binden fazla takipçi kaybetti.
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