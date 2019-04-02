Ekrem İmamoğlu'nun düğün görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

Ekrem İmamoğlu, 14 Şubat'ta sosyal medya hesabından eşiyle düğün görüntülerini paylaşmıştı. Seçimlerin ardından o görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
YORUM VE BEĞENİ YAĞDI
Ekrem İmamoğlu'nun videosuna sosyal medyada çok sayıda yorum ve beğeni geldi.
Bir sosyal medya kullanıcısı Ekrem İmamoğlu'nun evlilik videosuna, "Gerçekten çok güzel görüntüler. Oy verdiğim için çok memnunum." yorumunu yaptı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı, "Çok güzel bir aileniz var başkanım." yorumunu yaptı.
Ekrem İmamoğlu, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde düğün videosunu "Sevdikleriniz için mücadele etmekten asla vazgeçmeyin çünkü sevgi emek ister" notuyla paylaşmıştı.
5 kişiden birinde görülüyor! Meğer çözüm için 4 dakika yetiyormuş
Üniversiteli genç kız otostopla 75 il gezdi!
O kahkaha unutulmadı! 'Formunuzda mısın?'
Seçim heyecanı mizahla birleşti! Çok güleceksiniz
Günlük 25 liraya Uludağ’da 5 yıldızlı tatil!
Bu 4 belirti varsa hemen hastaneye koşun!
10 zurnacı ve 100 davulcu ile gövde gösterisi yaptı
Çiftlik Bank iddianamesinin detayları ortaya çıktı
Dünya Fakirler Günü ile ilgili atılmış en komik tweetler!
"5 yıl komadaydınız; uyanınca ne sorarsınız" sorusuna efsane yanıtlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum