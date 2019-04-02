Ekrem İmamoğlu'nun düğün görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

Ekrem İmamoğlu, 14 Şubat'ta sosyal medya hesabından eşiyle düğün görüntülerini paylaşmıştı. Seçimlerin ardından o görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Ekrem İmamoğlu'nun videosuna sosyal medyada çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Bir sosyal medya kullanıcısı Ekrem İmamoğlu'nun evlilik videosuna, "Gerçekten çok güzel görüntüler. Oy verdiğim için çok memnunum." yorumunu yaptı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı, "Çok güzel bir aileniz var başkanım." yorumunu yaptı.

Ekrem İmamoğlu, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde düğün videosunu "Sevdikleriniz için mücadele etmekten asla vazgeçmeyin çünkü sevgi emek ister" notuyla paylaşmıştı.



