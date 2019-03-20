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Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı Sıradışı programında Turgay Güler ile tartışması gündem oldu

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
POLİTİKA  | 20.03.2019 08:34 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Ülke TV’de yayınlanan 'Sıradışı' programında Turgay Güler'in sorularını yanıtladı. İmamoğlu, sözünü sık sık kestiğini söylediği Güler'e tepki gösterirken, iki isim arasındaki tartışmalar sosyal medyada gündem oldu.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, dün Ülke TV'de canlı yayınlanan 'Sıradışı' programının konuğu oldu. Programda, İmamoğlu, sunucu Turgay Güler'e tepkisini dile getirdi.

"ERDOĞAN'LA, YILDIRIM'LA RÖPORTAJLARI İZLEYECEĞİM, BAKAYIM NE KADAR KESTİNİZ?"

Güler'in HDP ile ilgili soruları programda tansiyonu yükseltti. İmamoğlu Güler'e, İstanbul projelerine dair sorular sorması gerektiğini söyleyerek tepki gösterdi ve "Erdoğan'la, Yıldırım'la yaptığınız röportajları izleyeceğim, bakayım ne kadar kestiniz" ifadelerini kullandı.

"HDP'YE SORUN, BANA NİYE SORUYORSUNUZ?"

Güler'in "HDP ile bir ittifakınız var" sözlerine "HDP ile bir ittifakımız yok" diyerek yanıt veren İmamoğlu, "HDP İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde niçin aday çıkarmadı sizce?" sorusuna ise "HDP’ye sorun bana niye soruyorsunuz" yanıtını verdi.

İmamoğlu ve Turgay Güler arasındaki, tartışma program boyunca devam etti.


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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Hdp CHP ye İzmir, İstanbul ve ankarada destek verecek, kimse kimseyi kandırmasın. Dürüst olun.
bunların ne olduğunu biz bilmiyormuyuz alayı satılmış dönekler yatacak yerleri yok bu memlekette de neyse illaki bu devran dönecek
Bir program sunucusu olarak Turgay beyin yaptığı etik değildir.Neyin probagandasını yapıyorsun.
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