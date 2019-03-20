Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı Sıradışı programında Turgay Güler ile tartışması gündem oldu

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, dün Ülke TV'de canlı yayınlanan 'Sıradışı' programının konuğu oldu. Programda, İmamoğlu, sunucu Turgay Güler'e tepkisini dile getirdi.

"ERDOĞAN'LA, YILDIRIM'LA RÖPORTAJLARI İZLEYECEĞİM, BAKAYIM NE KADAR KESTİNİZ?"



Güler'in HDP ile ilgili soruları programda tansiyonu yükseltti. İmamoğlu Güler'e, İstanbul projelerine dair sorular sorması gerektiğini söyleyerek tepki gösterdi ve "Erdoğan'la, Yıldırım'la yaptığınız röportajları izleyeceğim, bakayım ne kadar kestiniz" ifadelerini kullandı.

"HDP'YE SORUN, BANA NİYE SORUYORSUNUZ?"



Güler'in "HDP ile bir ittifakınız var" sözlerine "HDP ile bir ittifakımız yok" diyerek yanıt veren İmamoğlu, "HDP İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde niçin aday çıkarmadı sizce?" sorusuna ise "HDP’ye sorun bana niye soruyorsunuz" yanıtını verdi.

İmamoğlu ve Turgay Güler arasındaki, tartışma program boyunca devam etti.



