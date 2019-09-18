Ekrem İmamoğlu: TRT dizisine 25 milyon TL aktarılmış! İşte o dizi...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir televizyon programında İBB'den TRT'deki bir diziye sponsorluk yoluyla 25 milyon TL aktarıldığını söylemişti. İBB'nin toplam 4 iştirakinden aktarılan paranın hangi diziye gittiği belli oldu.

Bir TRT dizisine İBB'ye milyonlarca lira aktardığını söyleyen İmamoğlu, “TRT dizisine 20-25 milyon lira niye aktarsın İBB. Diziye sponsor olmak belediye şirketlerinin işi mi? Televizyon buna reklam alır ve para kazanır” dedi, herkes o dizinin hangisi olduğunu merak etti.

İBB Başkanı’nın söz ettiği dizinin TRT’de yayınlanan Mehmetçik Kûtulamâre olduğu ortaya çıktı. Söz konusu dizi için İBB’nin 4 iştirakinden 25 milyon TL’lik kaynak sağlandı.

2018 yılında İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım da sosyal medyada gündeme geldi. Paylaşımda "İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak katkı sağladığımız “Mehmetçik Kut'ül - Amare” dizisi, bu akşam saat 20:00'de, TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor" notu düşülmüştü.





