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Ekrem İmamoğlu: TRT dizisine 25 milyon TL aktarılmış! İşte o dizi...

zeynep.ok zeynep.ok
TÜRKİYE GÜNCEL  | 18.09.2019 10:34 | Son Güncelleme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün katıldığı canlı yayında belediyenin TRT'deki bir diziye 25 milyon TL aktardığını açıkladı. O dizinin Mehmetçik Kut'ül Amare dizisi ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun daha önce yaptığı açıklamada da o dizi için "TRT 1'de yayımlanan Kut'ül Amare dizisi bu" demişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir televizyon programında İBB'den TRT'deki bir diziye sponsorluk yoluyla 25 milyon TL aktarıldığını söylemişti. İBB'nin toplam 4 iştirakinden aktarılan paranın hangi diziye gittiği belli oldu.

Bir TRT dizisine İBB'ye milyonlarca lira aktardığını söyleyen İmamoğlu, “TRT dizisine 20-25 milyon lira niye aktarsın İBB. Diziye sponsor olmak belediye şirketlerinin işi mi? Televizyon buna reklam alır ve para kazanır” dedi, herkes o dizinin hangisi olduğunu merak etti.

İBB Başkanı’nın söz ettiği dizinin TRT’de yayınlanan Mehmetçik Kûtulamâre olduğu ortaya çıktı. Söz konusu dizi için İBB’nin 4 iştirakinden 25 milyon TL’lik kaynak sağlandı.

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2018 yılında İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım da sosyal medyada gündeme geldi. Paylaşımda "İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak katkı sağladığımız “Mehmetçik Kut'ül - Amare” dizisi, bu akşam saat 20:00'de, TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor" notu düşülmüştü.

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ekrem imamoğlu Kut'ül Amare Kut'ül Amare trt

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Kut ul Amare tarihte Türkler'in İngilizlete karşı büyük zaferidir..Vatan hainleri nadıl da gocunuyorlar..
haram zıkkım olsun paralarımızı peşkeş çekenlere
trt ye zaten herkes her ay elektrik faturasında zorunlu ödeme yapıyor.yetmiyor birde belediyemizin parsını veriyorlar bu nasıl iştir arkadaş.
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