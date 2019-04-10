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Ekrem İmamoğlu'yla ilgili 'mazbata online' oyunu yapıldı!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 10.04.2019 14:59 | Son Güncelleme

İstanbul Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin tartışmalar sürerken, 'Mazbata Online' isimli bir oyun yayınlandı. Ekrem İmamoğlu'nun animasyonunun yer aldığı oyunda, oy farkı sürekli azalırken yeterli sayıda sandığa ulaşarak mazbatayı alması hedefleniyor.

Ekrem İmamoğlu'yla ilgili 'mazbata online' oyunu yapıldı!

Yerel seçimlerin ardından iktidar ve muhalefet arasında İstanbul özelinde seçim sonuçlarına ilişkin tartışmalar devam ediyor.

Seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre İstanbul Belediye Başkanlığı yarışını Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu kazanırken, AK Parti cephesinden de itiraz sesleri yükseliyor.

OYUNDA İMAMOĞLU'NUN ANİMASYONU YER ALIYOR

Devam eden mazbata tartışmalarının yanında, internet üzerinden oynanan 'Mazbata Online' isimli bir oyun gündeme geldi.

Ekrem İmamoğlu'nun animasyonunun yer aldığı oyunda, oy farkı sürekli azalırken aynı zamanda İstanbul'un ilçe sayısı olan 39 sandığa ulaşarak mazbatayı alması hedefleniyor.

Oyunun açıklama kısmında ise "Arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Oyunumuzda amaç, Imamoolu'nun bütün 39 İstanbul ilçesinin sandıklarını toplamasını sağlamak. Bunun için ister ekranda bulunan Joystick ve Ateş tuşunu kullanın, isterseniz de klavyenizle oynayın" ifadeleri yer alıyor.

Oyun esnasında, kullanıcılara Ekrem İmamoğlu'nun seçim sonuçlarına ilişkin konuşmaları da eşlik ediyor.

KAZANINCA İZMİR MARŞI

Oyunun başarıyla tamamlanması halinde ise, oyunun sonunda İzmir Marşı çalıyor.

Öte yandan yoğunluk nedeniyle oyunun sayfasına girmede sıkıntılar yaşanıyor.


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