Ekşi nasıl yazılır, ekşi yazımı nasıl olmalıdır? Ekşi mi eşki mi, TDK'ye gör doğru yazılışı nedir?

Ağız farklılıkları ve bölgelere göre değişen telaffuz değişiklikleri, kelimelerin yazımında ve konuşma dilinde yapılan hataların başlıca sebepleri arasında yer alır. Kelimelerin yanlış bir şekilde kullanımı yaygınlaştıkça büyük bir bilgi kirliliği oluşur. Türkçede yer alan dil bilgisi kuralları ve kelimelerin yazılış şekilleri gibi önemli hususlar Türk Dil Kurumu tarafından belirlenir. Buna göre herhangi bir kelimenin anlamı veya yazılışında yaşanan kafa karışıklıkları TDK’nin yayımladığı çevrim içi sözlükler tarafından giderilebilmektedir. Yazılışı konusunda kafa karıştıran kelimeler arasında günlük hayatta da sıklıkla kullanılan ekşi kelimesi yer alır. Ekşi kelimesinin nasıl yazılması gerektiği TDK tarafından belirlenmiştir.

Ekşi nasıl yazılır?

Ekşi kelimesinin telaffuzunda kafa karıştıran nedenler biri de /k/ ve /ş/ ünsüz harflerinin yan yana gelmesidir. Dilimizde yer alan bu tür kelimeler, telaffuz açısından kişileri zorlayan kelimelerdir. Kelimelerin telaffuzunda yapılan hatalar ise bilindiği üzere yazı dilinde de hata yapılmasına neden olmaktadır. Bu yüzden çevrim içi arama motorlarından en çok araştırılan konu ise ekşi doğru yazılışıdır. Kafa karıştıran bu tür kelimelerin nasıl yazılması gerektiği konusunda birincil kaynak Türk Dil Kurumudur. Buna göre ekşi yazımı "ekşi" şeklinde olmalıdır.

Ekşi mi eşki mi?

Ekşi TDK tarafından anlamı ve yazılış şekli belirtilmiş kelimeler arasında yer alır. Ancak yaygın yanlış kullanım ve bazı kelimelerin telaffuzunda bulunan, halk arasında "dil dönmemesi" olarak ifade edilen sorunun yaşanması olasıdır. Ekşi kelimesinin doğru kullanımı aşağıdaki gibidir: