Ekşi Sözlük'ün diline düşmüştü! Zeynep Bastık'ı bu sefer herkes çıplak sandı

Evde omurgasını yaralayınca 3 haftada 3 milyon kaybeden şarkıcı Zeynep Bastık Youtube üzerinden yayımlandığı programdan para kazandığına dair iddiaları yalanlamıştı.

Evde geçirdiği günlerde bol bol fotoğraf çeken Zeynep Bastık iç çamaşırlı pozlarıyla da Ekşi Sözlük'ün diline düşmüştü. Bastık hakkındaki yorumları umursamadan yeni pozlarını paylaştı.

BUZDOLABINDAKİ LİMONA YORUM YAĞDI

Yine iç çamaşırlı olan Bastık'ın pozlarını görenler şarkıcıyı önce çıplak sandı. Belden aşağısı çıplak olduğu düşünülen şarkıcının diğer pozlarında ise iç çamaşırlı olduğu göründü.

Kimi takipçiler Zeynep Bastık'ın çok zayıfladığına takılırken kimi ise buzdolabındaki limona takıldı. Şarkıcının paylaşımını görenler "Zeynep Bastık da olsan o yumurta bölümünde kesik limon oluyormuş" yorumunda bulundu.



