MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ekşi Sözlük'ün diline düşmüştü! Zeynep Bastık'ı bu sefer herkes çıplak sandı

Ekşi Sözlük'ün diline düşmüştü! Zeynep Bastık'ı bu sefer herkes çıplak sandı

13.01.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Zeynep Bastık evinden paylaştığı ç çamaşırlı pozlarıyla adından söz ettiriyor. Özellikle beyaz küloduyla Ekşi Sözlük'ün de diline düşen Zeynep Bastık son olarak verdiği pozlarla ise çıplak sanıldı. Ancak Bastık yine iç çamaşırlıydı. İşte o pozlar...

Ekşi Sözlük'ün diline düşmüştü! Zeynep Bastık'ı bu sefer herkes çıplak sandı

Evde omurgasını yaralayınca 3 haftada 3 milyon kaybeden şarkıcı Zeynep Bastık Youtube üzerinden yayımlandığı programdan para kazandığına dair iddiaları yalanlamıştı.

Evde geçirdiği günlerde bol bol fotoğraf çeken Zeynep Bastık iç çamaşırlı pozlarıyla da Ekşi Sözlük'ün diline düşmüştü. Bastık hakkındaki yorumları umursamadan yeni pozlarını paylaştı.

1

BUZDOLABINDAKİ LİMONA YORUM YAĞDI

Yine iç çamaşırlı olan Bastık'ın pozlarını görenler şarkıcıyı önce çıplak sandı. Belden aşağısı çıplak olduğu düşünülen şarkıcının diğer pozlarında ise iç çamaşırlı olduğu göründü.

2

Kimi takipçiler Zeynep Bastık'ın çok zayıfladığına takılırken kimi ise buzdolabındaki limona takıldı. Şarkıcının paylaşımını görenler "Zeynep Bastık da olsan o yumurta bölümünde kesik limon oluyormuş" yorumunda bulundu.

Korkutan haber! Hastaneye kaldırıldı Korkutan haber! Hastaneye kaldırıldı

3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Paylaşımı gündem oldu! Annesiyle deri şortları giyip... Paylaşımı gündem oldu! Annesiyle deri şortları giyip...
Pakistan’daki kazancı ağızları açıkta bıraktıPakistan’daki kazancı ağızları açıkta bıraktı
Kiloları gündem olmuştu! Dekoltesiyle büyülediKiloları gündem olmuştu! Dekoltesiyle büyüledi
Anahtar Kelimeler:
Zeynep Bastık Ekşi Sözlük

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Memur ve emeklilere yüzde 30 zam: İşte meslek meslek yeni memur maaşları...

Resmi Gazete'de yayımlandı! Memur ve emeklilere yüzde 30 zam: İşte meslek meslek yeni memur maaşları...

Sağlıkta yeni dönem! Pilot uygulama 4 ilde başladı

Sağlıkta yeni dönem! Pilot uygulama 4 ilde başladı

Milyonlarca kişinin gözü EYT'de! İlan sayıları arttı, ne var ne yoksa satışa çıkardılar

Milyonlarca kişinin gözü EYT'de! İlan sayıları arttı, ne var ne yoksa satışa çıkardılar

İki genç kadın ölü bulunmuştu! O detay kan dondurdu

İki genç kadın ölü bulunmuştu! O detay kan dondurdu

Rüzgar tersine döndü! İstanbul'da kiralık ev fiyatları geriledi

Rüzgar tersine döndü! İstanbul'da kiralık ev fiyatları geriledi

Paylaşımı gündem oldu! Annesiyle deri şortları giyip...

Paylaşımı gündem oldu! Annesiyle deri şortları giyip...

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.