Ekşi ve tatlının muhteşem uyumu: Frambuazlı kek tarifi

Çay tarifleriniz için harika bir öneri ile geldik. Frambuazlı kek tarifi ile bu lezzet asla baymıyor, mideye rahatsızlık vermiyor. İşte frambuazlı kek tarifi yapılışı.

MALZEMELER

3 su bardağı un

2,5 su bardağı şeker

Bir paket kabartma tozu

1 paket vanilin

3 adet yumurta

100 gram frambuaz

1 paket krem şanti

1 bardak soğuk süt

YAPILIŞI

Yumurtaları karıştırma kabına kırın ve şekeri de ilave ederek 10 dakika çırpın. Ardından farklı bir kasenin içine un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek koyun. Daha sonra spatula yardımıyla kuru karışımı, şekerle çırptığınız yumurtaların içine ilave edip karıştırın.

15 tane frambuazı sunum için ayırdıktan sonra kalan frambuazları kek harcına ekleyin ve bir kaşık ile karıştırın. Kek hamurunu hazırladıktan sonra baton kek kalıbını yağlayıp unlayın.

Ardından kek hamurunuzu kalıba dökün ve yaklaşık 30 dakika önceden ısıtılmış 165 derecilik fırında pişirin. Bu aşamada bir kürdan yardımıyla pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Pişen kekinizi fırından çıkarın ve soğuması için kenara koyun.

Son olarak soğuyan keki kalıptan çıkarın ve toz krem şantiyi soğuk suyla çırpıp kekin sürün. Daha önceden ayırdığınız frambuazları da kekin üzerine koyduktan sonra servis edebilirsiniz.

