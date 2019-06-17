'Cennet ada' orduya açıldı! Çevreciler ayaklandı

Ancak anlaşma hem çevrecilerin hem de Ekvador muhalefetinin tepkisini çekti. Çevreciler, biyoçeşitliliği bakımından UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan adaların askeri uçakların iniş-kalkışına açılması nedeniyle doğanın büyük zarar göreceğini söyledi. Aktivistler, milletvekillerinden çevre bakanı ve savunma bakanına kararı geri almaları için baskı yapmalarını istedi.

Latin Amerika’da yayın yapan Telesur kanalı da ABD filosunda gözetleme radarı taşıyan Boeing 777 tipi uçakların ve Lockheed’e ati istihbarat toplayan P-3 Orion uçağının bulunduğunu belirtti. Filonun Pasifik Okyanusu üzerinde devriye görevi yapacağı kaydedildi.

Galapagos Adaları’nın bağlı olduğu Ekvador'un sağ hükümeti, bölgeyi ABD’nin askeri uçaklarının kullanımına açtıklarını duyurdu. Savunma Bakanı Oswaldo Jarrin, uyuşturucuyla mücadele etmek amacıyla ABD ile böyle bir anlaşmaya varıldığını açıkladı. Anlaşma uyarınca, Pentagon’un San Cristobal Havalimanı’nı kullanacağı aktarıldı.

Öte yandan muhalif siyasetçiler de bu kararın Ekvador’un bağımsızlığına gölge düşürdüğünü savundu.

Anlaşmanın kabul edilemeyeceğini söyleyen Muhalefet lideri Carlos Viteri, Ekvador topraklarının bir santimine bile göz dikilmesi durumunda yasaklanması gerektiğini ifade etti.

Ekvador’un eski devlet başkanı Rafael Correa da Twitter’da sert bir açıklama yaparak Galapagos’un ‘Amerikalılar için bir uçak gemisi olmadığını’ belirtti.

Bakan Oswaldo Jarrin, eleştiriler karşısında durumun ‘kalıcı’ olmadığını söyleyerek güvenceye vermeye çalıştı.

Ekvador anayasasının 5’inci maddesi ülkeyi ‘barış bölgesi’ olarak tanımlıyor ve ‘yabancı askeri üslerin ya da askeri amaçlı yabancı tesislerin kurulmasına izin verilmeyeceğini’ ifade ediyor.

