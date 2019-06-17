Mynet Trend

'Cennet ada' orduya açıldı! Çevreciler ayaklandı

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 17.06.2019 17:09 | Son Güncelleme

Ekvador'un, Charles Darwin’in Evrim Kuramı’na esin kaynağı olan gözlemlerini yaptığı Galapagos Adaları’nı ABD askerlerinin kullanımına açması hem çevrecilerin hem de muhalefetin tepkisine yol açtı.

'Cennet ada' orduya açıldı! Çevreciler ayaklandı

Galapagos Adaları’nın bağlı olduğu Ekvador'un sağ hükümeti, bölgeyi ABD’nin askeri uçaklarının kullanımına açtıklarını duyurdu.
Savunma Bakanı Oswaldo Jarrin, uyuşturucuyla mücadele etmek amacıyla ABD ile böyle bir anlaşmaya varıldığını açıkladı. Anlaşma uyarınca, Pentagon’un San Cristobal Havalimanı’nı kullanacağı aktarıldı.

Latin Amerika’da yayın yapan Telesur kanalı da ABD filosunda gözetleme radarı taşıyan Boeing 777 tipi uçakların ve Lockheed’e ati istihbarat toplayan P-3 Orion uçağının bulunduğunu belirtti. Filonun Pasifik Okyanusu üzerinde devriye görevi yapacağı kaydedildi.

ÇEVREYE OLUMSUZ ETKİSİ OLACAK

Ancak anlaşma hem çevrecilerin hem de Ekvador muhalefetinin tepkisini çekti.
Çevreciler, biyoçeşitliliği bakımından UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan adaların askeri uçakların iniş-kalkışına açılması nedeniyle doğanın büyük zarar göreceğini söyledi. Aktivistler, milletvekillerinden çevre bakanı ve savunma bakanına kararı geri almaları için baskı yapmalarını istedi.

ESKİ BAŞKAN CORREA: GALAPOAGOS, AMERİKALILARIN UÇAK GEMİSİ DEĞİL

Öte yandan muhalif siyasetçiler de bu kararın Ekvador’un bağımsızlığına gölge düşürdüğünü savundu.

Anlaşmanın kabul edilemeyeceğini söyleyen Muhalefet lideri Carlos Viteri, Ekvador topraklarının bir santimine bile göz dikilmesi durumunda yasaklanması gerektiğini ifade etti.
Ekvador’un eski devlet başkanı Rafael Correa da Twitter’da sert bir açıklama yaparak Galapagos’un ‘Amerikalılar için bir uçak gemisi olmadığını’ belirtti.

Bakan Oswaldo Jarrin, eleştiriler karşısında durumun ‘kalıcı’ olmadığını söyleyerek güvenceye vermeye çalıştı.

Ekvador anayasasının 5’inci maddesi ülkeyi ‘barış bölgesi’ olarak tanımlıyor ve ‘yabancı askeri üslerin ya da askeri amaçlı yabancı tesislerin kurulmasına izin verilmeyeceğini’ ifade ediyor.

Mynet Pro'lu ol, ayrıcalıkları yaşa!Mynet Pro'lu ol, ayrıcalıkları yaşa!
Turist ortalığı birbirine kattı! Vatandaşlar sokağa döküldüTurist ortalığı birbirine kattı! Vatandaşlar sokağa döküldü
Kurtarılan karga sofraya misafir olduKurtarılan karga sofraya misafir oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
galapagos ekvador

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginç yorum: Portakal demiş ki; 'kimsenin uvertürü olamam'

İlginç yorum: Portakal demiş ki; 'kimsenin uvertürü olamam'

Kanal D dizisi hakkında flaş gelişme! Final kararı verilmişti ama...

Kanal D dizisi hakkında flaş gelişme! Final kararı verilmişti ama...

Polis aradı hepsi koşarak geldi, kuyruk oldu…

Polis aradı hepsi koşarak geldi, kuyruk oldu…

Evsiz adam içi para dolu çanta buldu! Bakın sonra ne yaptı

Evsiz adam içi para dolu çanta buldu! Bakın sonra ne yaptı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İlçede yüzlercesi yine öldü

İlçede yüzlercesi yine öldü

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yok Böylesi! Ruhunu teslim etti

Yok Böylesi! Ruhunu teslim etti

Türk berberin videosu dünya çapında fenomen oldu!

Türk berberin videosu dünya çapında fenomen oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yirmi metre derinlikteki kuyuya düşen kadının kurtarılma anı kamerada

Yaşlı kadını böyle kurtardılar

Antalya'da psikolojik rahatsızlığı olan turist ortalığı birbirine kattı

Turist ortalığı birbirine kattı! Vatandaşlar sokağa döküldü

Kurtarılan yavru karga yemek sofrasına misafir oldu

Kurtarılan karga sofraya misafir oldu

İran'dan korkutan açıklama: Sınır 27 Haziran'da aşılacak

İran'dan korkutan açıklama: Sınır 27 Haziran'da aşılacak

Motosiklet arkasında ipini tuttuğu atı kilometrelerce koşturdu

Böyle vicdansızlık görülmedi!

Dünyanın en küçük pandası doğdu

Dünyanın en küçüğü olarak kayda geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.