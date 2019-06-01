El ve ayakları bağlı çıplak halde cesedi bulunmuştu! Nasıl öldürüldüğü ortaya çıktı

Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan 3 çocuk babası Halit Yılmaz, 24 Mayıs Cuma günü iftardan sonra babası vefat eden bir arkadaşına taziyeye gitti. Yılmaz'ın gece eve gelmemesi ve telefonuna ulaşılamaması üzerine yakınları, Kepez Polis Merkezi'ne giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Yakınlarının ifadesini alan polis ekipleri, Yılmaz'ı bulmak için arama çalışması başlattı. Polis aramaları sürdürürken, jandarma ekipleri geçen pazar günü Antalya- Korkuteli Karayolu Cehennem Deresi Mevkii'nde uçuruma yuvarlanmış bir otomobil buldu. Yapılan incelemede, aracın Halit Yılmaz'a ait olduğu tespit edildi. Bölgede inceleme yapan ekipler, dün sabah da aracın bulunduğu bölgeye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Naldöken Mevkii'nde Halit Yılmaz'ın cüzdanını buldu. Çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Saat 16.00 sıralarında ise ormanlık alanda Halit Yılmaz'ın üzeri çalılarla kapatılmış, başına poşet geçirilmiş, el ve ayakları bağlı çıplak haldeki cesedi bulundu. Yılmaz'ın cesedi, jandarma, sağlık ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.