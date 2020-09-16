El yıkamanın gücünü göstermek için deney yaptı şimdi dünya onu konuşuyor

Bu projenin bu kadar basit ve net olmasından o kadar etkilendik ki, size bunu göstermeden edemedik.

Idaho Falls İlköğretim Okulu'ndan bir davranış uzmanı olan Jaralee Metcalf, grip mevsiminin henüz başladığı kış başında, sürekli hasta olmaktan yorulduğunu paylaştı. Sınıfında bakterilerin yayılması kaçınılmaz olsa da, çocuklara mikropları öldürmek için neden ellerini yıkamaları gerektiğini göstermek istedi.

DENEYİN AMACI

Bakterilerin nasıl yayıldığını ve ellerinizi iyi ve sık sık yıkamanın neden önemli olduğunu açıklamak için Jaralee öğrencileriyle basit bir sınıf aktivitesi geliştirdi: Çeşitli düzeylerde el temizliğine sahip birkaç çocuktan alınan 5 parça beyaz ekmeğe dokunmalarını istedi. Daha sonra, bir ay içinde ne olacağını gözlemlemek için ekmeği tek tek plastik torbalara koydular.

PROJENİN ADIMLARI

Jaralee'yi Facebook gönderisinde projeyi şöyle anlatıyor: Taze ekmek aldık ve dokunduk. İlk parça dizüstü bilgisayara dokunan çocukların dokunduğu ekmekti. İkincisi bir kontrol parçasıydı. Dokunulmamış bir ekmekti. Hemen plastik bir torbaya 'taze ve el değmemiş' olarak etiketledik. Üçüncü ekmek parçası, yıkanmamış ellerle tüm sınıfın dokunduğu bir dilimdi. 4. parçada tüm sınıf ellerini yıkadı ve yine dilime dokundu. 5 numaralı ekmek parçasına da el dezenfektanı sürdükten sonra dokundular.