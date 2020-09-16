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El yıkamanın gücünü göstermek için deney yaptı şimdi dünya onu konuşuyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
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Bazen en iyi örnek kelimelerden daha iyidir özellikle de konu çocuklara bir şey anlatmaya geldiğinde. ABD'nin Idaho eyaletindeki bir okulda öğretmenlik yapan Jaralee Metcalf, öğrencilerine ellerini düzgün bir şekilde yıkamanın önemini göstermek için tam olarak bunu yapmaya karar verdi. Ve şimdi tüm dünya onun örneğini takip ediyor!

El yıkamanın gücünü göstermek için deney yaptı şimdi dünya onu konuşuyor

Bu projenin bu kadar basit ve net olmasından o kadar etkilendik ki, size bunu göstermeden edemedik.
Idaho Falls İlköğretim Okulu'ndan bir davranış uzmanı olan Jaralee Metcalf, grip mevsiminin henüz başladığı kış başında, sürekli hasta olmaktan yorulduğunu paylaştı. Sınıfında bakterilerin yayılması kaçınılmaz olsa da, çocuklara mikropları öldürmek için neden ellerini yıkamaları gerektiğini göstermek istedi.

DENEYİN AMACI

Bakterilerin nasıl yayıldığını ve ellerinizi iyi ve sık sık yıkamanın neden önemli olduğunu açıklamak için Jaralee öğrencileriyle basit bir sınıf aktivitesi geliştirdi: Çeşitli düzeylerde el temizliğine sahip birkaç çocuktan alınan 5 parça beyaz ekmeğe dokunmalarını istedi. Daha sonra, bir ay içinde ne olacağını gözlemlemek için ekmeği tek tek plastik torbalara koydular.

PROJENİN ADIMLARI

Jaralee'yi Facebook gönderisinde projeyi şöyle anlatıyor: Taze ekmek aldık ve dokunduk. İlk parça dizüstü bilgisayara dokunan çocukların dokunduğu ekmekti. İkincisi bir kontrol parçasıydı. Dokunulmamış bir ekmekti. Hemen plastik bir torbaya 'taze ve el değmemiş' olarak etiketledik. Üçüncü ekmek parçası, yıkanmamış ellerle tüm sınıfın dokunduğu bir dilimdi. 4. parçada tüm sınıf ellerini yıkadı ve yine dilime dokundu. 5 numaralı ekmek parçasına da el dezenfektanı sürdükten sonra dokundular.

BİLGİSAYARA DOKUNDUKTAN SONRA

Bilgisayara dokunduktan bir ay sonra ekmeğin durumunu gösteren görsel.

SABUN VE ILIK SUYUN ETKİSİ

Üzerinde bariz bakteri bulunmayan tek ekmek dilimi 4. örnekti. Sadece ılık su ve sabunla yıkanan ellerin dokunduğu, çocuklara neden sık sık ellerini yıkamaları gerektiğini açıkça gösterdi.

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'KİRLİ EL' DİLİMİ

Örnek 3, "kirli eller" dilimi, bir ay sonra muhteşem küf oluşumlarıyla kaplandı ve herhangi bir ek açıklamaya ihtiyaç duyulmadı.

'EL DEZENFEKTANI' DİLİMİ

İlginç bir şey, 5 numaralı numunenin - "el dezenfektanı" diliminde de çok fazla bakteri barındırdığı ortaya çıktı. Dolayısıyla bu, el dezenfektanının doğru el yıkamayı sabunla değiştiremeyeceğinin açık bir örneğidir. Jaralee, ebeveynlere çocuklarına ellerini iyi yıkamayı öğretmek için projenin sonuçlarını Facebook'ta paylaştı ve bu basit proje anında yüzlerce başka okul ve aileye yayıldı.

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