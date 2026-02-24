El Yogurt kimdir, ne demek? Meksika'daki kartelin yeni lideri olabilir... Diğer aday: El 03

Meksika ordusu, özel kuvvetler birlikleriyle düzenlediği baskınla ülkedeki, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes'i öldürdü. ABD’nin başına 15 milyon dolar ödül koyduğu El Mencho’nun ölümü sonrası ülke genelinde patlak veren olayların sakinleştiği belirtilirken, kartel içinde de güç savaşlarının başladığı belirtiliyor.

YENİ KARTEL LİDERİ "EL YOGURT" OLABİLİR

El Mencho sonrası kartelin liderlik koltuğu için en sert adaylardan biri olarak El Yogurt lakaplı 29 yaşındaki Abraham Jesus Ambriz Cano gösteriliyor. El Mencho’nun "kişisel ölüm mangasını" yöneten El Yogurt, eski Kolombiyalı askerlerden oluşan "Operativa Yogurt” adlı birimi komuta ediyordu.

ADINA ŞARKI BİLE YAZILMIŞ

Operativa Yogurt'un CJNG kartelinin logosunun kapağında yer aldığı ve 2024 yılında çıkmış adına şarkı bile yazıldığı belirtiliyor.

NTV'de yer alan habere göre; 2025’te Meksika güvenlik güçlerinin operasyonundan kaçmayı başaran El Yogurt, Meksika'nın güneybatısındaki bölgelerde silahlı hücrelerin kontrolünü elinde tutarak kartelin askeri kapasitesini idare ediyor.

Uzmanlara göre El Yogurt'un kartel içindeki rolü ve silahlı yapılarla oluşturduğu ilişki, El Mencho'nun ardından kartelin yönetim koltuğuna onu bir adım daha yakın tutuyor.

Kartel içinden veraset için bir açıklama gelmezken uzmanlar kartel içindeki rekabetin ve şiddet olaylarının artabileceği yönünde uyarılarda bulunuyor.

BİR DİĞER ÖNE ÇIKAN ADAY ÜVEY OĞUL "EL 03"

Kartel içindeki güç dengelerinde öne çıkan bir başka isimse Juan Carlos Valencia Gonzalez. Öldürülen El Mencho'nun üvey oğlu. Doğrudan varisi olmasa da üvey oğul Juan Carlos Valencia Gonzalez, diğer adıyla "El 03", daha önce kartelin ana kara para aklamasında önemli bir rol oynadığı belirtiliyor.

Liderleri El Mencho'nun ölümünün ardından kartel, Meksika genelinde operasyona karşı şiddetli tepki vermiş, Baja California'dan Oaxaca'ya kadar uzanan otoyollarda 85 blokaj kurulmuştu, 27 güvenlik noktasına saldırı düzenleyen kartele karşı önlem almaya çalışan Meksika güvenlik güçlerinin durumu kontrol altına aldığı ifade edildi. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, sükunetin hakim olduğunu söyledi.