Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

El Yogurt kimdir, ne demek? Meksika'daki kartelin yeni lideri olabilir... Diğer aday: El 03

El Yogurt kimdir, ne demek? Meksika'daki kartelin yeni lideri olabilir... Diğer aday: El 03 El Mencho lakaplı Nemesio Cervantes'in öldürülmesinin ardından Meksika sokakları karışmıştı. Şiddetli çatışmaların yaşandığı ülkede yeni nesil kartelin yeni liderinin kim olacağı da gündem olurken, 'El Yogurt' ismi öne çıktı. Bir anda gündem yaratan El Yogurt'un kim olduğu ve isminin anlamı merak edilirken, diğer bir adayın da 'El 03' olduğu iddia edildi.

El Yogurt kimdir, ne demek? Meksika'daki kartelin yeni lideri olabilir... Diğer aday: El 03
Devrim Karadağ

Meksika ordusu, özel kuvvetler birlikleriyle düzenlediği baskınla ülkedeki, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes'i öldürdü. ABD’nin başına 15 milyon dolar ödül koyduğu El Mencho’nun ölümü sonrası ülke genelinde patlak veren olayların sakinleştiği belirtilirken, kartel içinde de güç savaşlarının başladığı belirtiliyor.

YENİ KARTEL LİDERİ "EL YOGURT" OLABİLİR

El Mencho sonrası kartelin liderlik koltuğu için en sert adaylardan biri olarak El Yogurt lakaplı 29 yaşındaki Abraham Jesus Ambriz Cano gösteriliyor. El Mencho’nun "kişisel ölüm mangasını" yöneten El Yogurt, eski Kolombiyalı askerlerden oluşan "Operativa Yogurt” adlı birimi komuta ediyordu.

El Yogurt kimdir, ne demek? Meksika daki kartelin yeni lideri olabilir... Diğer aday: El 03 1

ADINA ŞARKI BİLE YAZILMIŞ

Operativa Yogurt'un CJNG kartelinin logosunun kapağında yer aldığı ve 2024 yılında çıkmış adına şarkı bile yazıldığı belirtiliyor.

NTV'de yer alan habere göre; 2025’te Meksika güvenlik güçlerinin operasyonundan kaçmayı başaran El Yogurt, Meksika'nın güneybatısındaki bölgelerde silahlı hücrelerin kontrolünü elinde tutarak kartelin askeri kapasitesini idare ediyor.

Uzmanlara göre El Yogurt'un kartel içindeki rolü ve silahlı yapılarla oluşturduğu ilişki, El Mencho'nun ardından kartelin yönetim koltuğuna onu bir adım daha yakın tutuyor.

Kartel içinden veraset için bir açıklama gelmezken uzmanlar kartel içindeki rekabetin ve şiddet olaylarının artabileceği yönünde uyarılarda bulunuyor.

El Yogurt kimdir, ne demek? Meksika daki kartelin yeni lideri olabilir... Diğer aday: El 03 2

BİR DİĞER ÖNE ÇIKAN ADAY ÜVEY OĞUL "EL 03"

Kartel içindeki güç dengelerinde öne çıkan bir başka isimse Juan Carlos Valencia Gonzalez. Öldürülen El Mencho'nun üvey oğlu. Doğrudan varisi olmasa da üvey oğul Juan Carlos Valencia Gonzalez, diğer adıyla "El 03", daha önce kartelin ana kara para aklamasında önemli bir rol oynadığı belirtiliyor.

Liderleri El Mencho'nun ölümünün ardından kartel, Meksika genelinde operasyona karşı şiddetli tepki vermiş, Baja California'dan Oaxaca'ya kadar uzanan otoyollarda 85 blokaj kurulmuştu, 27 güvenlik noktasına saldırı düzenleyen kartele karşı önlem almaya çalışan Meksika güvenlik güçlerinin durumu kontrol altına aldığı ifade edildi. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, sükunetin hakim olduğunu söyledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
51 yıllık sır çözülüyor mu? Marmara Denizi'nde yeni iz!51 yıllık sır çözülüyor mu? Marmara Denizi'nde yeni iz!
Ülkeyi baştan yapacaklar: Tam 10 yılda 588 milyar dolar!Ülkeyi baştan yapacaklar: Tam 10 yılda 588 milyar dolar!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Meksika Kartel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Milliyetçi İttifak senaryosu ankette dengeleri değiştirdi! Yüzde 20,72’ye çıkıyorlar

Milliyetçi İttifak senaryosu ankette dengeleri değiştirdi! Yüzde 20,72’ye çıkıyorlar

Operasyon haberleri art arda geldi

Operasyon haberleri art arda geldi

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'yı geçemedi

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'yı geçemedi

Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi

Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi

Akaryakıta zam geldi! Bir ilk yaşandı

Akaryakıta zam geldi! Bir ilk yaşandı

Bir ülke iflas etti! Altınlarını satmaya hazırlanıyor

Bir ülke iflas etti! Altınlarını satmaya hazırlanıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.