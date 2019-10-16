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Elazığ'da pompalı tüfekle saldırı anı kaydedildi

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HABER  | 16.10.2019 21:09 | Son Güncelleme

Elazığ'da bir kişi, iş yerinin önünde otururken pompalı tüfekle yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kültür Mahallesi Vali Fahribey Caddesi'nde arkadaşlarıyla bir iş yerinin önünde oturan Çağrı Doğan'a (30) kimliği henüz belirlenemeyen kar maskeli kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Saldırgan olay yerinden yaya olarak uzaklaşırken, ayağından yaralanan Doğan, 112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Silahlı saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde bir iş yerinin önünde oturan Doğan'a, cep telefonu ile konuştuğu esnada yanına yaklaşan bir kişinin kalabalığın arasından pompalı tüfekle ateş ettiği görülüyor. Saldırı sonrası Doğan'ın sekerek yürüdüğü, ardından tekrar iş yerinin önünde oturduğu kameraya yansıdı. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince Doğan'ın ambulansa taşınma anı da görüntülerde yer aldı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ pompalı tüfek saldırı

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