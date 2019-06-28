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Elazığ'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

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YAŞAM  | 28.06.2019 04:29 | Son Güncelleme

Elazığ'da, iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kardeş yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Ahmet Aytar Meydanı'nda, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Muhammet (38) ve Kadir K. (35) kardeşler ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri, özel harekat ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

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İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Bıçaklanarak ağır yaralanan Muhammet K. kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde, silahla ateş edilmesi sonucu ağır yaralanan Kadir K. ise kaldırıldığı özel bir hastanede kurtarılamadı.

Her iki kardeşin cesedi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAVGAYA KARIŞANLAR ARANIYOR

Polis ekipleri kavgaya karışanları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ cinayet

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