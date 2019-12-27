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  4. Elazığ'daki 4.9 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalandı

Elazığ'daki 4.9 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalandı

mustafa.saygin mustafa.saygin
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Elazığ'da bu sabah 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin hissedildiği Malatya’da yerel bir kanalda sabah programını sunan Rıfat Gökçe, depreme canlı yayında yakalandı.

Malatya’da internet üzerinden yayın yapan televizyonda sabah programını sunan Rıfat Gökçe, depreme canlı yayında yakalandı. Sunucunun, 4.9 şiddetindeki deprem sırasında yaşadığı panik ve korku kameralara yansıdı.

"DEPREM OLUYOR"

Gökçe, deprem anında, “Şu anda ciddi bir sarsıntı oldu. Deprem oluyor. Biz de üst katta olduğumuz için sallantıyı ciddi hissettik. Sarsıntı geçer gibi oldu. Herhalde geçti“ dedi. Gökçe sarsıntı sona erdiğinde ise "Yayın devam ediyor mu arkadaşlar" diyerek programa kaldığı yerden devam etti.

Kaynak: İHA

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Elazığ deprem canlı yayın

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