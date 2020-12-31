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Elazığ'ın tarihi Harput mahallesinde sis manzarası ilgi görüyor

Hande Öztürk Hande Öztürk 31.12.2020 17:43 | Son Güncelleme:
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Elazığ'ın tarihi Harput mahallesinde sis manzarası ilgi görüyor

Elazığ'da birkaç gündür etkili olan ve kentin üstünü örten sis tabakasının tarihi Harput Mahallesi'nde oluşturduğu eşsiz manzara görenlerin ilgisini çekiyor.

Kentin yüksek kesimindeki tarihi Harput Mahallesi'nde tüm güzelliğiyle görülebilen sis tabakası, doğaseverlere seyrine doyum olmayan manzaralar sunarken fotoğrafçılar için de bulunmaz kareler oluşturuyor. Kentte özellikle aralık ve ocak aylarında görülebilen doğa olayını izlemek isteyenler doğaseverler ile fotoğrafçılar tarihi Harput Mahallesi'ne geliyor.

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Sis manzarasını izlemeye gelen ziyaretçilerden Enes Bahçeci, tarihi Harput Mahallesinin başta Harput Kalesi, Ulu Cami gibi tarihi yerleri, camileri, türbeleri ve doğa manzaraları ile yılın dört mevsimi ziyaretçilerden ilgi gördüğünü belirtti.

harput

Bu özelliklerinin yanı sıra kış aylarında etkili olan sisin zaman zaman kentin üzerini örtmesiyle tarihi Harput Mahallesi'nde harika bir doğa manzarası oluşturduğunu ifade eden Bahçeci, "Harput tarihi mekanların başında geliyor. Bu eşsiz doğa harikasının yanında sis var. Gelip görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Herkese tavsiye ederim gerçekten mükemmel bir manzara var." dedi.

harput

Burak Yılmaz ise kış ayında özellikle kente kar yağdıktan sonra oluşan bu sis manzarasını izlemek için Harput'a geldiklerini belirterek, "Tarif edilemez bir manzara, bir güzellik, genelde her yıl gerçekleşiyor. Harika bir manzara oluşuyor, insanların gelip görmesi gereken bir doğa olayı. Sis manzarasında zaman geçirmekten büyük keyif alıyoruz." diye konuştu.

(AA)

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