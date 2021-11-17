Elbasan tava nasıl yapılır? İşte elbasan tava malzemeleri ve tarifi

Nefis balkan yemeklerinden biri olan elbasan tava ülkemizde de yapılır ve afiyetle tüketilir. Balkan mutfağında ülkemize geçen bu et yemeğinin tarihi Osmanlı saray mutfağına kadar uzanır. İşte elbasan tava malzemeleri ve tarifi!

ELBASAN TAVA MALZEMELERİ

4 yemek kaşığı tereyağı

10 adet arpacık soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 su bardağı yoğurt

800 gram kuzu kol

3 adet yumurta sarısı

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı kekik (arzuya göre)

2 çay kaşığı tuz (azaltıp arttırılabilir)

¾ su bardağı un

1 tatlı kaşığı kırmızı biber

1 çay kaşığı kuru reyhan (arzuya göre)

Terbiyesi İçin:

1 çay kaşığı karabiber

3 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı tuz

3 adet yumurta sarısı

2 su bardağı süzme yoğurt

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay bardağı su

ELBASAN TAVA NASIL YAPILIR?

Elbasan tava yapmak için sıvı yağı ve tereyağı tencerede kızdırın, etleri tencereye alın ve yüksek ateşte arkalı önlü mühürleyin. Etler mühürlendikten sonra arpacık soğanları ilave edin. 2-3 dakika sonra tuzu ve üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edin. Altını kısın, etleriniz yumuşayana dek yaklaşık saat kadar pişirin.

Etler pişerken, yumurta sarıları, yoğurt, un ve suyu bir kapta karıştırmaya başlayın. Sonrasında pişen etleri ve arpacık soğanlarını bir fırın kabına dizin. Fırını 180 derecede ısıtın. Karışımı, fırın kabının içerisindeki etlerin üzerine dökün. Sürenin sonunda pişen etleri ve arpacık soğanlarını bir fırın kabına dizin. Yemeği fırına verin ve üzeri kızarana dek yaklaşık 25 dakika pişirin. Afiyet olsun...

