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Elçin Sangu'dan Can Kırıkları dizisinde oynayacak mı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.07.2018 13:31 | Son Güncelleme

Yeni sezonda ekranlara gelecek olan 'Can Kırıkları' dizisinde oyuncu Elçin Sangu'nun başrol oynayacağı iddia edilmişti. Elçin Sangu'dan konuyla ilgili açıklama geldi

Elçin Sangu'dan Can Kırıkları dizisinde oynayacak mı?

ATV ekranlarında yeni sezonda yayınlanacak olan 'Can Kırıkları'nın başrol oyuncusunun Elçin Sangu olacağı iddia edildi.

Yönetmen koltuğuna Serkan Birinci'nin oturacağı dizi, iki kadın polisin zorlu ve etkileyici hikâyesini izleyici ile buluşturacak.

ELÇİN SANGU'DAN AÇIKLAMA

Oyuncu çıkan haberler sonrası sosyal medya hesabı üzerinden, "Yapacağımız işlerle ilgili gelişmeleri ben veya sevgili ajansım Gaye Sökmen duyurmadığı sürece şimdilik gerçeklik payı yoktur..." açıklamasını yaptı.

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Can Kırıkları Elçin Sangu

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