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Elçin Sangu'nun yeni dizisi belli oldu! İşte İyi Günde Kötü Günde dizisi oyuncuları

DİZİ HABERLERİ  | 02.07.2020 21:19 | Son Güncelleme

Elçin Sangu, yeni sezonda ekranlara dönüyor. Sevilen oyuncu Star TV'den ekrana gelecek İyi Günde Kötü Günde dizisine dahil oldu.

Elçin Sangu'nun yeni dizisi belli oldu! İşte İyi Günde Kötü Günde dizisi oyuncuları

Sevilen isim Elçin Sangu, yeni dizisiyle ekranlara dönüyor. Son olarak Çarpışma dizisiyle izlediğimiz oyuncunun yeni dizisi İyi Günde Kötü Günde oldu. Star TV'nin ekrana getireceği dizide birbirinden önemli isimler yer alıyor.

Yeni sezonda Star TV ekranlarında olacak İyi Günde Kötü Günde dizisinin başrollerinde, Elçin Sangu'nun yanı sıra Seda Bakan, Mert Fırat, Şenay Gürler, Nergis Kumbasar, Osman Alkaş, Derya Alabora, Yasemin Allen ve Ali Yağcı bulunuyor.

O3 Medya imzası taşıyan dizide senaryoyu Pelin Karamehmetoğlu ve Aksel Bonfil kaleme alacak.Yönetmen koltuğunda ise Barış Erçetin oturacak.

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