Eldeki sarımsak kokusunu şıp diye geçiren 7 yöntem

1. Domates suyu



Sarımsak soyduktan ya da doğradıktan sonra elinize sinen sarımsak kokusunu domates suyu yardımıyla yok edebilirsiniz. Rendelediğiniz ya da blender'dan geçirdiğiniz domatesin suyu ile ellerinizi ovun. Yaklaşık 2,3 dakika bu şekilde bekleyin. Ardından sabun yardımıyla elinizi yıkayın.

2. Metal yüzey



Bıçaki çatal veya kaşık gibi metal yüzeylerden koku gidermek için faydalanabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey; kaşığı parmaklarınızla tutun ve suyun altında kaşığı ovalayın. Kısa sürede kokunun uçup gittiğini anlayacaksınız.

3. Limon suyu



Yarım limonun suyunu bir kaseye sıkın ve ellerinizi yaklaşık 3 dakika kadar limon suyunda bekletin. Artık elleriniz sarımsak değil mis gibi limon kokacak :)

4. Tuzlu su



Su ve tuz karışımı da koku gidermek için oldukça iyi bir yöntem. Sofra tuzunu ve az bir miktar suyu macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Bu karışımla ellerinizi ovalayın. İki dakika sonra ellerinizi durulayın. Oldu bu iş!

5. Koli bandı yöntemi



Enteresan ama bir o kadar da etkili bir yöntemden bahsedeceğiz :) Kim uygulamak ister bilemiyoruz ama biz gene de bu bilgiyi paylaşalım: Efendim, elleriniz koli bandı ile sarıp 30 dakika bekleyin. Bandı çıkardığınızda kokunun bant ile uçtuğunu göreceksiniz.

6. Diş macunu



Ellerinizi diş macunu süürn ve ardından yıkayın. Diş macunu yöntemi ellerinizdeki kokuyu giderip aynı zamanda ferahlık hissi verecek.

7. Çiğ patates

Çiğ patatesle ellerinizi ovduğunuzda sarımsak kokusu kaybolacaktır.