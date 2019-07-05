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Elektrik çarptı, akımdan kendi çabasıyla kurtuldu

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 05.07.2019 16:56 | Son Güncelleme

Çin’de bir adam motosikletini yıkarken, su pompasının elektrik sızdırması sonucu elektrik akımına kapıldı. Adamın akıma kapıldığı ve kendini kurtarabildiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çin’in Guanfxi Zhuang Özerk Bölgesi’nin başkenti Nanning’de meydana geldi.

20 SANİYE BOYUNCA AKIMA KAPILDI

23 yaşındaki bir adam motosikletini yıkarken, su pompasının elektrik sızdırması sonucu elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılan adam bir süre elindeki pompayı atıp, akımdan kurtulmak istediyse de başarılı olamadı. Akımın etkisiyle prizin yanına doğru düşen adam, prizdeki aç-kapat düğmesine birkaç kez basarak akımı durdurmak istedi ancak bu da işe yaramadı. 20 saniye boyunca akıma kapılan adam en sonunda prizden direkt fişi çekerek kendini akımdan kurtarmayı başardı.

Daha sonra kontrol için hastaneye kaldırılan adamın durumunun iyi olduğu belirtildi.

(DHA)

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çin elektrik akımı

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