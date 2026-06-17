Elektrik faturanızı düşürmek için dondurucuya bir şişe su atın!

Dondurucunun içinde ne kadar fazla boş alan varsa, soğuk hava o kadar fazla dolaşıyor. Bu durum cihazın iç sıcaklığı koruyabilmek için daha sık çalışmasına neden oluyor. Su şişeleri ise boş alanları doldurarak hava dolaşımını azaltıyor ve soğuğun daha uzun süre korunmasına yardımcı oluyor.

Bu sayede motor daha az devreye giriyor ve enerji tüketimi düşebiliyor.

ELEKTRİK KESİNTİLERİNDE DE AVANTAJ SAĞLIYOR

Dondurucuda donmuş halde bulunan su şişeleri, elektrik kesintisi yaşandığında adeta birer soğuk aküsü görevi görüyor. İç sıcaklığın daha uzun süre korunmasını sağlayan bu yöntem, gıdaların bozulma riskini azaltabiliyor.

Ayrıca elektrik yeniden geldiğinde cihazın eski sıcaklığına ulaşmak için harcayacağı enerji miktarı da azalabiliyor.

NASIL UYGULANIYOR?

Bu yöntemi kullanmak için yapılması gerekenler oldukça basit:

Plastik su şişelerini yaklaşık dörtte üç oranında doldurun.

Donma sırasında genleşme olacağı için tamamen doldurmaktan kaçının.

Şişeleri dondurucudaki boş alanlara yerleştirin.

Buz çözme işlemi sırasında şişeleri çıkarıp temizlik sonrasında yeniden yerleştirin.

Uzmanlar, büyük şişeler yerine küçük şişelerin veya buz kalıplarının da kullanılabileceğini belirtiyor.

ALÜMİNYUM FOLYO TOPU DA ÖNERİLİYOR

Dondurucuda buzlanmayı azaltmak için önerilen bir diğer yöntem ise alüminyum folyo kullanmak. Küçük bir alüminyum folyo topunun dondurucudaki nem ve buz oluşumunu azaltmaya yardımcı olabileceği ifade ediliyor.

Buzlanmanın azalması, cihazın daha verimli çalışmasını sağlarken sık sık buz çözme ihtiyacını da azaltabiliyor. Böylece hem enerji tasarrufu sağlanıyor hem de dondurucunun performansı korunuyor.