HABER

Elektrik kesildi, aç kurtlar şehre indi, gazeteciler yolda kaldı! İşte İstanbul'da 63 kışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 16:02 | Son Güncelleme

1963 yılı Ocak ayı bugün bile pek çok kişinin unutamadığı bir kışa gebe oldu. Günlerce elektrik ve suyun kesildiği, aç kalan kurtların şehre indiği, yolda mahsur kalan tren yolcularını haber yapmaya giden gazetecileri soğuktan donarak hayatını kaybettiği kış yalnızca ülkemizde değil, Avrupa ülkelerinde de oldukça şiddetli geçti.

O günlerde objektife yansıyan ve günümüze ulaşan bazı kareler de durumun ciddiyetini gözler önüne sermeye yetti. İşte o kış ayından geriye kalan kareler...

İstanbul, Edirne ve Avrupa'yı felç eden meşhur 1963 kışı

İstanbul’da en çetin geçen kış mevsimlerinden biri olan 1963 yılı ocak ve mart ayında yaşananlar bugün gibi akıllarda. Trakya'da baş gösteren ağır kış şartlarının İstanbul’a kadar ulaşmış, Edirne’de okullar 40 gün tatil edilmişti.
İstanbul’da Yeşilköy civarına aç kurtlar inmişti. Buz tutan iki nehir birleşti. Halk yiyecek ve yakacak sıkıntısı çekiyor, cenazeler olumsuz hava koşullarından kaldırılamıyordu. Terkos gölü donduğu için şehre günlerce su verilemedi.

TREN MAHSUR KALDI

TREN MAHSUR KALDI
Edirne-İstanbul treni, Çatalca yakınlarında kara saplandı, yolcular içinde mahsur kaldı. Kurtarma ekipleri bir türlü soğuktan donmak üzere olan yolculara ulaşamadı.

GAZETECİLER DONARAK ÖLDÜ

GAZETECİLER DONARAK ÖLDÜ
O dönem Hürriyet gazetesinde görev yapmakta olan muhabir Yüksel Kasapbaşı, foto muhabiri Abidin Behpur Tapaner, ve gazetenin şoförü Yüksel Öztürk 23 Ocak 1963 günü öğleden sonra haber için Çatalca’ya doğru yola çıktı.
İstanbul'da da durum çok iyi değildi...Terkos gölü donmuştu ve şehre uzunca bir süre su verilemiyordu...Şehre kurtlar inmeye başlamıştı...
O günlerde çekilen karelerden biri. Yolda kalan araç karla kaplanmaya başlamış.
Üsküdar'da çekilen bu kare de soğuk kış günlerinin şiddetini hissettirmeye yetiyor. Kareye bakanların dikkatini çeken ilk detay meydanın fazlaca boş kalmış olması.
Trakya'da yolların aşırı kar yağışı nedeniyle yolda kalması nedeniyle yola çıkan vatandaşlar 'yol kapalı' levhaları tutarak halkın yolda kalmasını engellemeye çalışıyordu.
1963 kışını unutulmaz kılan bir başka olay da şimdilerde fazlaca yerleşim yerinin bulunduğu İstanbul'daki Yeşilköy'e kurtların inmesi olmuştu. Kurtların indiği Yeşilköy 1963 yılında yolların kapanması ve gazetecilerin donarak ölmesi dışında gazete manşetlerine taşınan ve yankı uyandıran bir başka haberdi.
1963 kışında Taksim Kışlası da beyaza bürünmüştü.
Tüm yurdu etkisi altına alan sert kış günleri tüm gazetelerin manşetinde günlerce yer tutmuştu.
1963 yılının kış ayları yalnızca Türkiye'de böyle sert geçmemişti.
Pek çok Avrupa ülkesinde de rekor kar kalınlığıyla yaşanan 1963 kışı meteoroloji arşivlerinin ilk sıralarda yer alan bir kış olarak tarihe geçti.
İşte 1963 kışında Avrupa'da çekilmiş bazı kareler...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kış istanbul kar

En Çok Okunan Haberler

G.Saray'da forvette mutlu son

G.Saray'da forvette mutlu son

Eski Başdanışmanından olay yaratacak sözler: Kaçıyorum...

Eski Başdanışmanından olay yaratacak sözler: Kaçıyorum...

'Erdoğan'ı ikna etti, Binali Yıldırım istifa edecek!'

'Erdoğan'ı ikna etti, Binali Yıldırım istifa edecek!'

Google'a göre İstanbul ve Ankara seçimlerini kim kazanacak?

Google'a göre İstanbul ve Ankara seçimlerini kim kazanacak?

Her ay 80 lirasını devlet ödeyecek

Her ay 80 lirasını devlet ödeyecek

Böyle uyardı: Sayın Erdoğan... Yeni saldırı geliyor

Böyle uyardı: Sayın Erdoğan... Yeni saldırı geliyor

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de çerez fabrikasında yangın!

İzmir'de çerez fabrikasında yangın!

Akıncı Üssü davasında sanıklar için istenen cezalar belli oldu

Akıncı Üssü davasında sanıklar için istenen cezalar belli oldu

Ergan Dağı'nda 'kış manzaralı' yamaç paraşütü

Ergan Dağı'nda 'kış manzaralı' yamaç paraşütü

'Polis aracında tecavüz' Meclis gündeminde! Bakan'a soru önergesi

'Polis aracında tecavüz' Meclis gündeminde! Soru önergesi...

Başakşehir Şehir Hastanesi inşaatında eylem! Binlerce işçi yemekhane koşullarına tepki gösterdi

Binlerce işçi yemekhane koşulları nedeniyle eylemde!

Son dakika! Kocaeli'de TEM'de zincirleme kaza: 1'i çocuk, 8 yaralı

Kocaeli'de TEM'de zincirleme kaza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.