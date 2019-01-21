Elektrik kesildi, aç kurtlar şehre indi, gazeteciler yolda kaldı! İşte İstanbul'da 63 kışı

O günlerde objektife yansıyan ve günümüze ulaşan bazı kareler de durumun ciddiyetini gözler önüne sermeye yetti. İşte o kış ayından geriye kalan kareler...

İstanbul, Edirne ve Avrupa'yı felç eden meşhur 1963 kışı

İstanbul’da en çetin geçen kış mevsimlerinden biri olan 1963 yılı ocak ve mart ayında yaşananlar bugün gibi akıllarda. Trakya'da baş gösteren ağır kış şartlarının İstanbul’a kadar ulaşmış, Edirne’de okullar 40 gün tatil edilmişti.

İstanbul’da Yeşilköy civarına aç kurtlar inmişti. Buz tutan iki nehir birleşti. Halk yiyecek ve yakacak sıkıntısı çekiyor, cenazeler olumsuz hava koşullarından kaldırılamıyordu. Terkos gölü donduğu için şehre günlerce su verilemedi.

TREN MAHSUR KALDI Edirne-İstanbul treni, Çatalca yakınlarında kara saplandı, yolcular içinde mahsur kaldı. Kurtarma ekipleri bir türlü soğuktan donmak üzere olan yolculara ulaşamadı.

GAZETECİLER DONARAK ÖLDÜ O dönem Hürriyet gazetesinde görev yapmakta olan muhabir Yüksel Kasapbaşı, foto muhabiri Abidin Behpur Tapaner, ve gazetenin şoförü Yüksel Öztürk 23 Ocak 1963 günü öğleden sonra haber için Çatalca’ya doğru yola çıktı.

İstanbul'da da durum çok iyi değildi...Terkos gölü donmuştu ve şehre uzunca bir süre su verilemiyordu...Şehre kurtlar inmeye başlamıştı...

O günlerde çekilen karelerden biri. Yolda kalan araç karla kaplanmaya başlamış.

Üsküdar'da çekilen bu kare de soğuk kış günlerinin şiddetini hissettirmeye yetiyor. Kareye bakanların dikkatini çeken ilk detay meydanın fazlaca boş kalmış olması.

Trakya'da yolların aşırı kar yağışı nedeniyle yolda kalması nedeniyle yola çıkan vatandaşlar 'yol kapalı' levhaları tutarak halkın yolda kalmasını engellemeye çalışıyordu.

1963 kışını unutulmaz kılan bir başka olay da şimdilerde fazlaca yerleşim yerinin bulunduğu İstanbul'daki Yeşilköy'e kurtların inmesi olmuştu. Kurtların indiği Yeşilköy 1963 yılında yolların kapanması ve gazetecilerin donarak ölmesi dışında gazete manşetlerine taşınan ve yankı uyandıran bir başka haberdi.

1963 kışında Taksim Kışlası da beyaza bürünmüştü.

Tüm yurdu etkisi altına alan sert kış günleri tüm gazetelerin manşetinde günlerce yer tutmuştu.

1963 yılının kış ayları yalnızca Türkiye'de böyle sert geçmemişti.

Pek çok Avrupa ülkesinde de rekor kar kalınlığıyla yaşanan 1963 kışı meteoroloji arşivlerinin ilk sıralarda yer alan bir kış olarak tarihe geçti.