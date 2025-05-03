Elektrikler kesilince çocukların esir tutulduğu ortaya çıktı! Evdeki manzara tüyler ürpertti! Hala bez takıyorlar, ayakkabıları bile yok...

İspanya'daki elektrik kesintileri sırasında polis bir eve girdi ve çocukların yaşadığı korkunç koşullar karşısında dehşete düştü. Ailenin, Covid-19 salgını sırasında kendini dünyaya kapattığı, çocukların dışarı çıkmasını yasakladığı ve onları evde kapalı tuttuğu, sefalet içinde yaşadıkları, küçük beşiklerde uyudukları ortaya çıktı.

DW'nin haberine göre, Polis, evde üç küçük çocuk buldu. Sekiz yaşındaki ikizlerin ve on yaşındaki çocuğun 2021 yılından beri hiç evden çıkmadıği öğrenildi. Çocukların anne ve babasının Alman asıllı 53 yaşındaki Christian Steffen ve Amerikalı eşi 48 yaşındaki Melissa Ann Steffen olduğu belirtildi.

KORKUNÇ ÇİZİMLER GÖRÜLDÜ

Evin içinde çekilen görüntülerde çocukların karyolalarına çizilmiş, keskin dişli canavarların korkunç çizimleri görüldü. Polis çocukları bulduğunda çocuklar hala bez takıyordu. İspanyol polisi, eve girdiklerinde evin iğrenç bir durumda olduğunu, etrafta yığınla çöp ve dağ gibi birikmiş ilaçlar olduğunu söyledi.

TUVALET İÇİN UZUN SÜRE BEKLEMİŞLER!

Bir çocuk doktoru raporunda, çocukların tuvalet ihtiyaçlarını gidermek için uzun süre beklemek zorunda kalmaları nedeniyle bağırsaklarında dışkı birikmesi sonucu "şiddetli kabızlık" yaşadıkları tespit edildi. Çocuklarının ciddi derecede hasta olduğuna inanan aile, polisleri eve alırken dikkatli olmaları ve maske takmaları konusunda ısrarcı oldu. Çocuklarına da en az üçer tane maske taktılar. Yıllardır kendilerine ayakkabı alınmadığı da ortaya çıktı.

Çift, bu korkunç gerçeğin ortaya çıkmasının ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi ve suçlu bulunmaları halinde yedi yıla kadar hapis cezası alacaklar.