Elektrikli araçla dünya turuna çıkan çift Hakkari’ye geldi! 83 ülke gezdiler…

Şimdiye kadar 83 ülke gezdiklerini belirten Gloria Chee, Türkiye'nin ardından rotalarının Irak olduğunu ve hedeflerinin 197 ülkeyi ziyaret etmek olduğunu açıkladılar.

YÜKSEKOVA’YA GELDİLER

Benzinli ve dizel araçların çevreye ve havaya verdiği zararı vurgulamak için elektrikli araçlarıyla yola çıkan çift, 60 bin kilometreyi aşkın mesafe kat ederek 83 farklı ülke gezmişler.

İran'dan Türkiye'ye geçtikten sonra Yüksekova'ya ulaşan çift, bir otelde dinlendikten sonra ilçenin tarihi ve doğal zenginlikleri hakkında yerel halkla sohbet edip bilgi edindiler.

"ÇEVRE BİLİNCİNİ YAYGINLAŞTIRMAK"

Türkiye'den sonraki rotalarının Irak olduğunu söyleyen Gloria Cehee, “Şu ana kadar 83 ülke gezdik. Hedefimiz 197 ülkeyi gezmek. Amacımız, çevre bilincini teşvik etmek ve insanların sağlığına zarar veren benzin ve dizelden kaynaklanan egzoz emisyonlarının neden olduğu hava kirliliğini azaltmaktır. Şu ana kadar elektrikli otomobilimizle 60 bin kilometre yol katettik. Çevre bilincini yaygınlaştırmak ve elektrikli araç kullanımını teşvik etmek için böyle bir tur başlattık. İran'dan Türkiye'ye giriş yaptık. Buradan da Irak'a doğru yolumuza devam edeceğiz. Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki insanlarla sohbet ettik. Buranın doğal güzellikleri ve tarihi hakkında da bilgi aldık” dedi.

Kaynak:DHABu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır