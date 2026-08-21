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Elektrikli araçları giderken şarj edecek otoyol geliyor! 2029'da halka açılacak

Elektrikli otomobillerde şarj sorununa yönelik dikkat çekici bir proje ABD'de hayata geçiriliyor. Florida'da 2026 yılında yapımına başlanacak yeni otoyolun belirli bir bölümüne, elektrikli araçların hareket halindeyken kablosuz olarak şarj edilmesini sağlayacak teknoloji yerleştirilecek. Böylece özel donanıma sahip araçlar yolda ilerlerken bataryalarına enerji aktarabilecek.

Elektrikli araçları giderken şarj edecek otoyol geliyor! 2029'da halka açılacak
Gökçen Kökden

Kablosuz şarj teknolojisi akıllı telefonlarda uzun zamandır hayatımızın bir parçası olsa da elektrikli otomobillerde henüz yaygınlaşmış değil. Özellikle tonlarca ağırlığındaki araçların otoyol hızlarında ilerlerken yüksek miktarda enerjiye ihtiyaç duyması, teknolojinin önündeki en büyük mühendislik sorunlarından biri olarak görülüyor. ABD'de son dönemde yapılan başarılı testlerin ardından Florida da geleceğin ulaşım teknolojisini gerçek bir otoyolda denemeye hazırlanıyor.

OTOYOLDA GİDERKEN ŞARJ OLACAK

Elektrikli araçları giderken şarj edecek otoyol geliyor! 2029 da halka açılacak 1

Proje, Florida'da inşa edilen 4,4 mil, yani yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki State Road 516 (SR 516) Lake/Orange Expressway'in bir parçası olacak. Central Florida Expressway Authority (CFX) tarafından üç bölüm halinde inşa edilen yolun ilk kesiminde kablosuz şarj teknolojisine yer verilecek.

Ancak sistem otoyolun tamamını kapsamıyor. Yaklaşık 3/4 mil, yani 1,2 kilometrelik bölüm, hareket halindeki elektrikli araçlara kablosuz enerji aktarabilecek şekilde hazırlanacak. Yolun tamamlandığında 2029 yılında halkın kullanımına açılması planlanıyor. İlk aşamada ise şarj özelliğinden yalnızca sistemi kullanabilecek özel donanıma sahip araçlar yararlanacak ve teknoloji test edilecek.

OTOMOBİL Mİ, TIR MI? HENÜZ NETLEŞMEDİ

Elektrikli araçları giderken şarj edecek otoyol geliyor! 2029 da halka açılacak 2

Florida'daki ilk testlerin binek otomobiller üzerinde mi yoksa ağır vasıtalarda mı gerçekleştirileceği henüz netlik kazanmış değil. Dünyanın farklı bölgelerinde gerçekleştirilen benzer projelerde özellikle elektrikli kamyon ve tırlara odaklanılıyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri, ağır ticari araçların çok daha büyük bataryalara ve yüksek şarj gücüne ihtiyaç duyması. Fransa'da da Electreon iş birliğiyle elektrikli kamyonların hareket halindeyken kablosuz şarj edilebildiği bir otoyol sistemi devreye alınmıştı.

105 KM HIZLA GİDEN TIRI ŞARJ ETMEYİ BAŞARDILAR

ABD'deki en önemli gelişmelerden biri ise Purdue Üniversitesi ile Indiana Ulaştırma Departmanı'nın gerçekleştirdiği test oldu. Araştırmacılar, ağır bir elektrikli tırı otoyolda hareket halindeyken kablosuz olarak şarj etmeyi başardı.

Tır yaklaşık 65 mil/saat, yani 105 kilometre/saat hızla ilerlerken sisteme 190 kilovat güç aktarıldı. Projenin araştırmacılarından Aaron Brovont, geliştirilen sistemin en ağır sınıftaki kamyonlardan binek otomobillere kadar farklı araçlarda kullanılabilecek şekilde tasarlandığını belirtti.

Bu test, elektrikli araçların yalnızca park halindeyken değil, otoyol hızlarında hareket ederken de yüksek güçle kablosuz şarj edilebileceğini göstermesi açısından önemli bir adım oldu.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR NASIL HAREKET HALİNDE ŞARJ EDİLECEK?

Elektrikli araçları giderken şarj edecek otoyol geliyor! 2029 da halka açılacak 3

Teknolojinin temelinde elektromanyetik indüksiyon bulunuyor. Yol altyapısına yerleştirilen sistem, uyumlu donanıma sahip aracın bataryasına fiziksel bir kablo bağlantısı olmadan elektrik enerjisi aktarabiliyor.

Ancak cep telefonunu kablosuz şarj etmekle otoyolda hızla ilerleyen bir otomobile enerji sağlamak arasında büyük bir fark bulunuyor.

Purdue Üniversitesi araştırmacılarının da dikkat çektiği üzere, araçlar otoyollarda şehir içindeki yollardan çok daha hızlı hareket ettiği için sistemin çok daha yüksek güç seviyelerinde enerji aktarabilmesi gerekiyor. Bu nedenle teknolojinin geniş ölçekte uygulanması ciddi bir mühendislik ve altyapı çalışması gerektiriyor.

ŞARJ İSTASYONUNDA BEKLEME DEVRİ BİTEBİLİR Mİ?

Teknoloji yaygınlaşırsa elektrikli araç kullanımındaki en önemli sorunlardan birini değiştirme potansiyeline sahip. Bugün elektrikli araçların belirli aralıklarla şarj istasyonlarında durması ve kabloyla enerji alması gerekiyor. Kablosuz şarjlı yollar ise teorik olarak aracın yolculuğuna devam ederken bataryasını besleyebilmesini mümkün kılıyor.

Kablosuz sistemlerin otonom araçlar açısından da avantaj sağlayabileceği düşünülüyor. Araçların insan müdahalesine gerek kalmadan uygun noktaya yanaşıp şarj olabilmesi, tamamen otonom ulaşım sistemlerinin geliştirilmesini kolaylaştırabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Florida elektrikli araba
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