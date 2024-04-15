MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eleştirilerden sonra çıldıran Hakan Ural Özgür Demirtaş'a hakaret etmişti! Ünlü ekonomistten yanıt geldi

Eleştirilerden sonra çıldıran Hakan Ural Özgür Demirtaş'a hakaret etmişti! Ünlü ekonomistten yanıt geldi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
15.04.2024 16:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla gündemden düşmeyen Hakan Ural yayında 1370 TL'lik döner fiyatına isyan etmişti. Hayat pahalılığını eleştiren Hakan Ural'a Ekonomist Özgür Demirtaş'tan geri vites anlamına gelen 'R' yanıtı gelmişti. Yanıta sinirlenen Ural, canlı yayında ünlü ekonomiste hakaret etmişti. Özgür Demirtaş ise duyduklarından sonra cevabını geciktirmedi.

Eleştirilerden sonra çıldıran Hakan Ural Özgür Demirtaş'a hakaret etmişti! Ünlü ekonomistten yanıt geldi

Son günlerde yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen Hakan Ural ekonomiden dünya siyasetine, magazinden sosyolojiye kadar çok geniş bir yelpazede yaptığı yorumlarla adından söz ettirmeyi başarıyor.

hakan33

Ural'ın son olarak yaptığı pahalılık eleştirisi ise sosyal medyada yine öne çıkan başlıklardan biri olmuştu.

Demirtaş, Hakan Ural'ın pahalılık eleştirisini, geri vites yapmak anlamına gelen "R" harfiyle yanıtlamıştı.

Bunun üstüne sinirlenen Hakan Ural, Kanal D ekranlarında açıklama yaptığı sırada Özgür Demirtaş'a hakaret ederek "Geri zekalı" dedi.

hakan12

"BAŞKA SÖZE GEREK YOK"

Özgür Demirtaş ise Hakan Ural'ın canlı yayında kendisi hakkında söylediklerine sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

özgürrrrrr

Demirtaş, yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:

"Hakan Ural bana ağza alınmayacak hakaretler etmiş. Aile terbiyem yanıt vermeme izin vermiyor. Sadece kendisini anlatmış diyebilirim. Askerlik konusuna gelince: Öz babası askerden kaçmak için sahte çürük raporu aldığını söylemiş. Başka söze gerek yok."

özgürrrrrde

İlginizi Çekebilir

Her adımda rahatlık ve tarz! Ünlü markaların ayakkabıları indirimde

Her adımda rahatlık ve tarz! Ünlü markaların ayakkabıları indirimde

 Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

 Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Günün fırsat ürünleri burada

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Günün fırsat ürünleri burada

 Ömür boyu garantili Stanley termoslarda sepette indirim zamanı

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda sepette indirim zamanı

 Çok satan, indirimdeki o robot süpürgeyi sizin için inceledik

Çok satan, indirimdeki o robot süpürgeyi sizin için inceledik

Vitrin

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görenler şaşırdı! Yeni yaşını bakın nasıl kutladıGörenler şaşırdı! Yeni yaşını bakın nasıl kutladı
Soruyu bilemedi! Stüdyoyu terk ettiSoruyu bilemedi! Stüdyoyu terk etti
El hareketi rahatsız etti! Tepkisi olay olduEl hareketi rahatsız etti! Tepkisi olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Hakan Ural Özgür Demirtaş magazin ele söyledi
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'a "Kırılsın o parmaklar" çağrısı

Erdoğan'a "Kırılsın o parmaklar" çağrısı

AK Parti'den ses getirecek karar

AK Parti'den ses getirecek karar

Seçimlerin ardından ilk Kabine Toplantısı yarın

Seçimlerin ardından ilk Kabine Toplantısı yarın

O ülke rotasını Türkiye'ye çevirdi! 2 ayda Rusları geride bıraktılar: Akın akın geliyorlar

O ülke rotasını Türkiye'ye çevirdi! 2 ayda Rusları geride bıraktılar: Akın akın geliyorlar

Aldığı disiplin cezalarına misilleme olsun diye yapmış...

Aldığı disiplin cezalarına misilleme olsun diye yapmış...

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık!

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Her adımda rahatlık ve tarz! Ünlü markaların ayakkabıları indirimde

Her adımda rahatlık ve tarz! Ünlü markaların ayakkabıları indirimde

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.