Eleştirilerden sonra çıldıran Hakan Ural Özgür Demirtaş'a hakaret etmişti! Ünlü ekonomistten yanıt geldi

Son günlerde yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen Hakan Ural ekonomiden dünya siyasetine, magazinden sosyolojiye kadar çok geniş bir yelpazede yaptığı yorumlarla adından söz ettirmeyi başarıyor.

Ural'ın son olarak yaptığı pahalılık eleştirisi ise sosyal medyada yine öne çıkan başlıklardan biri olmuştu.

Demirtaş, Hakan Ural'ın pahalılık eleştirisini, geri vites yapmak anlamına gelen "R" harfiyle yanıtlamıştı.

Bunun üstüne sinirlenen Hakan Ural, Kanal D ekranlarında açıklama yaptığı sırada Özgür Demirtaş'a hakaret ederek "Geri zekalı" dedi.

"BAŞKA SÖZE GEREK YOK"

Özgür Demirtaş ise Hakan Ural'ın canlı yayında kendisi hakkında söylediklerine sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

Demirtaş, yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:

"Hakan Ural bana ağza alınmayacak hakaretler etmiş. Aile terbiyem yanıt vermeme izin vermiyor. Sadece kendisini anlatmış diyebilirim. Askerlik konusuna gelince: Öz babası askerden kaçmak için sahte çürük raporu aldığını söylemiş. Başka söze gerek yok."