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Elif Buse Doğan kimdir? Elif Buse Doğan kaç yaşında? Elif Buse Doğan nereli?

27.10.2020 11:26 | Son Güncelleme:
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Elif Buse Doğan kimdir? Elif Buse Doğan kaç yaşında? Elif Buse Doğan nereli?

Elif Buse Doğan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılmasıyla televizyon izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. TRT Müzik’te Serkan Çağrı ile Nefesten Sese adlı programı sunan ünlü isimle alakalı çok sayıda detay merak edildi. Peki, Elif Buse Doğan kimdir? Elif Buse Doğan kaç yaşında? Elif Buse Doğan nereli? İşte tüm detaylar…

Elif Buse Doğan sabahların en sevilen programlarından bir tanesi olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılmasıyla yeniden gündeme geldi. TRT Müzik’te Serkan Çağrı ile birlikte Nefesten Sese adlı programı sunan ünlü şarkıcı, televizyon izleyicileri tarafından oldukça merak edildi. Şimdi, sevilen türküler ve şarkılarla Demet Akalın ve Alişan’ın konuğu olan isim Elif Buse Doğan kaç yaşında ve Elif Buse Doğan nereli sorularıyla araştırılıyor. İşte detaylar...

Elif Buse Doğan kimdir? Elif Buse Doğan kaç yaşında? Elif Buse Doğan nereli?

ELİF BUSE DOĞAN KİMDİR?

1993 doğumlu olan Elif Buse Doğan yaş olarak şu anda 27 yaşındadır. Kocaeli doğumlu olan ünlü isim, ilk, orta ve lise eğitimini de Kocaeli’de tamamladı. Müzik yaşamına ise 2000 senesinde dedesinden öğrenmiş olduğu bağlamayla başlayan Doğan, ilköğretim eğitimini alırken katıldığı ses yarışmalarında 3 sene üst üste Türk Halk Müziği dalında birincilik elde etti.

2008 senesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarından mezun olan doğan, üniversite eğitimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nda aldı. Burası birincilikle bitiren Doğan, yüksek lisansını ise Haliç Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nda yaptı. Elif Buse Doğan TRT İstanbul Radyosu Yurttan Sesler Korosu ile beraber çok sayıda konsere katıldı. Daha önce TRT Müzik’te her hafta Aşk İçin adlı müzik ve eğlence programını hazırlayan ve sunan ünlü isim şu anda yine TRT Müzik’te her hafta Serkan Çağrı ile birlikte Nefesten Sese adlı programı sunuyor.

Elif Buse Doğan kimdir? Elif Buse Doğan kaç yaşında? Elif Buse Doğan nereli?

Elif Zamanı adlı solo albümünü 2018 yılında çıkaran Doğan, şarkıları ve etkileyici sesiyle çok sayıda insan tarafından beğeniyle takip ediliyor. Elif Buse Doğan instagram hesabında 197 bin takipçi bulunuyor. Ünlü isim Instagram hesabından günlük yaşamıyla ve müzik hayatındaki çalışmalarıyla alakalı olarak sık sık paylaşım yapıyor.

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