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Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.05.2018 21:17 | Son Güncelleme

Survivor 2018'e veda eden son isim olan Elif Şadoğlu, Survivor Panorama programında ilginç itiraflarda bulundu.

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

Elif Şadoğlu, katıldığı 'Survivor Panorama' programında takım arkadaşının yapmış olduğu bir hareketten memnuniyet duyduğunu itiraf etti.

'POTADAN ÇIKAMAYACAĞIMI HİSSEDİYORDUM'
Başarılı yarışmacı, 'Turabi ve Merve ile yarıştığım potadan çıkamayacağımı hissediyordum. Böyle bir takımı bırakmak zorunda kaldığım için, onlarla daha fazla yarışamayacağım için çok üzüldüm. Yarışmaya sonradan katılmanın büyük bir dezavantaj olacağını biliyordum. Ailemle bile vedalaşamadan, bir günde gittim. Bu nedenle ilk günden beri onların yanında olmadığım için de çok üzüldüm" dedi.

'ADEM'İN HAKKINI ÖDEYEMEM'
Bir de itirafta bulunan Elif Şadoğlu, "Adem'in (Kılıççı) hakkını ödeyemem. İlk dokunulmazlık oyununu kaybettiğimiz zaman, benim ismimin çıktığı konseyde kendisi potaya girmek istedi. 'Elif'i potaya sokmayalım, ben ve yanıma güçlü birisi gelsin. İkinci dokunulmazlığı kazanırsak onlardan birini gönderelim' dedi.

Beni çok memnun ve mutlu eden bir düşüncesiyle geldi. 'İkinci dokunulmazlığı kazanıp karşı takımdan iki kişiyi aday çıkartırsak, ben onlardan birini eleyemiyorsam burada kalmamın çok da bir manası yok' cevabını verdim" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Survivor Panorama survivor 2018 Elif Şadoğlu

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