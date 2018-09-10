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Elimi Bırakma 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Cansu'nun hayatı tehlikede! (Elimi Bırakma 7. son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 10.09.2018 11:36 | Son Güncelleme

Elimi Bırakma 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Alina Boz, Alp Navruz, Dolunay Soysert'in oynadığı Elimi Bırakma 7. son bölümü ile dün akşam TRT 1'de ekrana gelmişti. Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanında Azra, kaybolan kardeşi Mert'i ararken umutları teker teker yıkılmaktadır. Fakat Cansu, Mert'i sakladıkları yeni bulmuştur ama hayatı tehlikeye girer. Elimi Bırakma son bölüm izleme bağlantısı haberimizde. İşte Elimi Bırakma 8. bölüm fragmanı...

Elimi Bırakma 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Cansu'nun hayatı tehlikede! (Elimi Bırakma 7. son bölüm izle)

Elimi Bırakma 8. yeni bölüm fragmanı TRT 1 tarafından yayınlandı. Sahip olduğu tüm değerleri bir gecede kaybeden Azra ile benzer kaderi paylaşan Cenk'in hikâyesini anlatan Elimi Bırakma'nın başrollerini Alina Boz, Alp Navruz, Seray Gözler, Dolunay Soysert, Cemre Gümeli, Burak Tamdoğan, Gökçe Yanardağ gibi ünlü isimler paylaşıyor. Pazar akşamları ekrana gelen Elimi Bırakma 7. son bölümü dün akşam yayınlanmıştı. Azra'nın Mert'i arama çalışmaları, onu yine hayal kırıklığına uğratan bir haberle zora girdi. Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanında Cansu, Mert'in yerini buluyor fakat onu saklayan Meryem'in darbesi ile kafasını çarpıyor ve yere yıkılıyor. Cansu'ya ne oldu merak ediliyor. Elimi Bırakma son bölüm izleme bağlantısı haberimizde. İşte Elimi Bırakma 8. yeni bölüm fragmanı...

ELİMİ BIRAKMA 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ELİMİ BIRAKMA 7. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cenk’in Azra’ya olan inadından Cansu’yla bir ilişkiye başlaması her şeyi değiştirecektir. Cenk için bu durum sandığından zor olsa da Cansu’yu sevmek için elinden geleni yapmaya hazırdır.

Cansu, Cenk’in ona attığı adım karşısında şüphelere boğulur. Cenk’in ona attığı adımın sebebini anlamaya çalışırken Azra’nın kendisini tanımazlıktan gelmesini anlamlandırmaya çalışır. Cansu, Cenk’in ona olan duygularından şüphelense de ona kalbinin kapılarını açmaya yine de hazırdır.

Mert’in kaybolmasıyla ilgili gelen bir haber Azra ile Sumru’nun yollarının bir kez daha kesişmesine sebep olur. Her yerden köşeye sıkışan Sumru için tehlike çanları çalar. Sumru için yolun sonu gelmiş midir?

Mert’i bulma yolunda ileri adımlar atan Azra, Feride Hanım’dan gelen haberle yıkılır. Bu haber Azra için yıkıcı olacaktır.

ELİMİ BIRAKMA 7. SON BÖLÜM İZLE

PARTNERBirini seviyorsan elini tutup ortaya çıkacaksınBirini seviyorsan elini tutup ortaya çıkacaksın
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