Elimi Bırakma dizisi 2. sezon fotoğrafları yayınlandı! Yeni bölümler ne zaman başlıyor?

Başrollerini ‘Alp Navruz’ ve ‘Alina Boz’un paylaştığı, kadrosunda ‘Seray Gözler’ ve ‘Dolunay Soysert’ gibi güçlü isimleri barındıran, Yapımcılığını ise Üs Yapım - Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği Elimi Bırakma dizisinin yeni sezon çekimlerinde setten ilk kareler paylaşıldı. Sevilen dizinin yeni bölümleri Eylül ayında TRT 1'de yayınlanmaya başlayacak.

3 YENİ OYUNCU KADROYA KATILDI

Pazar akşamlarının vazgeçilmez dizisi olan ‘Elimi Bırakma’ ikinci sezon öncesi kadrosuna Nihat Altınkaya, Hazal Şenel ve Buse Meral gibi güçlü isimleri dahil ederek çekimlere başladı.

Yönetmenliğini Hakan İnan ve Mücahit Akyoldaş’ın üstlendiği ilk sezonuyla ekranlarda büyük başarı elde eden ‘Elimi Bırakma’ ikinci sezonunda da izleyenlerin büyük beğenisini kazanmaya devam edecek.



