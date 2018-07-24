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Elimi Bırakma dizisi sosyal medyada zirveye yerleşti!

DİZİ HABERLERİ  | 24.07.2018 21:40 | Son Güncelleme

TRT1 ekranlarında geçtiğimiz akşam yayın hayatına başlayan, Alp Navruz ve Alina Boz'un başrolde yer aldığı 'Elimi Bırakma' dizisi, sosyal medyada en çok konuşulan yapım oldu.

Elimi Bırakma dizisi sosyal medyada zirveye yerleşti!

Son dönemin yükselen iki genç ismi Alp Navruz ve Alina Boz'un dizi partnerliği izleyici tarafından çok sevildi. 'Elimi Bırakma'da 'Cenk' karakterini Alp Navruz canlandırırken, 'Azra' karakterine ise Alina Boz hayat veriyor.

Somera'nın verilerine göre; 'Elimi Bırakma' dizisi, 22 Temmuz'da yayınlanan ilk bölümü ile sosyal medya reytinglerinin yüzde 35'ini alarak zirveye yerleşti.

Sosyal medyada hakkında on binlerce tweet atılan ve yorum yapılan dizide; Alp Navruz ve Alina Boz'un yanı sıra Batuhan Ekşi, Dolunay Soysert ve Seray Gözler gibi ünlü isimler yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Elimi Bırakma alina boz alp navruz

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