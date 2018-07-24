Elimi Bırakma dizisi sosyal medyada zirveye yerleşti!

Son dönemin yükselen iki genç ismi Alp Navruz ve Alina Boz'un dizi partnerliği izleyici tarafından çok sevildi. 'Elimi Bırakma'da 'Cenk' karakterini Alp Navruz canlandırırken, 'Azra' karakterine ise Alina Boz hayat veriyor.

Somera'nın verilerine göre; 'Elimi Bırakma' dizisi, 22 Temmuz'da yayınlanan ilk bölümü ile sosyal medya reytinglerinin yüzde 35'ini alarak zirveye yerleşti.

Sosyal medyada hakkında on binlerce tweet atılan ve yorum yapılan dizide; Alp Navruz ve Alina Boz'un yanı sıra Batuhan Ekşi, Dolunay Soysert ve Seray Gözler gibi ünlü isimler yer alıyor.





