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  4. Elinde satırla depremzedelere dehşet saçtı! Aralarında çocuklar da var... Hatay'da sokak ortasında korkunç görüntüler

Elinde satırla depremzedelere dehşet saçtı! Aralarında çocuklar da var... Hatay'da sokak ortasında korkunç görüntüler

31.08.2024 10:41
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31.08.2024 10:41
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Hatay'da bir kişi elinde satırla depremzede ailelere dehşet saçtı. İddiaya göre şahıs ailelerin yanında aracıyla hızla geçtiği için uyarıldı. Buna sinirlenince çıkan tartışmada satırla bir kişiyi de yaraladı. Görüntüler sosyal medyada yayıldı.

6 Şubat depremlerinin en çok etkilediği Hatay'da yaralar sarılmaya devam ederken Hataylılar da hayata tutunmaya devam ediyor. Aileler çocuklarını turnuvaya göndermek için bir noktada toplandı. Ancak elinde satırla dolaşan şahıs ortalığı birbirine katıp kan döktü.

ÇOCUKLAR FERYAT FİGAN KAÇIŞTI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde elinde satırlı bir şahsın sokak ortasında tehditvari hareketlerle insanların üzerine yürüdüğü görüldü.

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Bu sırada çocuklar bağrış çağrış içinde sağa sola koşuşturdu, yetişkinler ise adamı önlemeye çalıştı.

HIZLI ARAÇ SÜRDÜĞÜ İÇİN UYARILDIĞI İDDİASI

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Korkunç görüntülerle ilgili iddialara göre depremzede oldukları belirtilen aileler çocukların turnuvaya göndermek için toplanmıştı. Bu sırada satırlı şahıs, aracıyla ailelerin yanından hızla geçince uyarıldı.

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BİR KİŞİYİ YARALADI

Şahsın velilerin üstüne yürüyüp bir kişiyi de yaraladığı belirtildi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hatay satır
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