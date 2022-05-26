Elinde silahla poz verdi... Küçük kızı zorla oynatıp yüzünü açmaya çalıştı! Utanmadan o anları paylaştı

İstanbul'da yabancı uyruklu bir kişinin sosyal medyadan paylaştığı görüntüler büyük tepki topladı. Çektiği videoları TikTok hesabında paylaşan kişinin açık alanda silahla poz verdiği görülüyor.

Çocuk parkında, elinde gerçek olup olmadığı belli olmayan tam otomatik silahla nişan alıp poz veren kişi o anları sosyal medyadan paylaştı.

Aynı kişinin diğer bir videoda ise sokak ortasında bir çocukla zorla oynamaya çalıştığı görüntüler yer alıyor. Yabancı uyruklu kişi, videoda küçük çocuğun yüzünü açmaya çalışırken görülüyor.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, vatandaşların büyük tepkisini çekerken, videoda yer alan kişi ile ilgili herhangi bir yasal işlem yapılıp yapılmadığı ise bilinmiyor.





