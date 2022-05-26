HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Elinde silahla poz verdi... Küçük kızı zorla oynatıp yüzünü açmaya çalıştı! Utanmadan o anları paylaştı

Elinde silahla poz verdi... Küçük kızı zorla oynatıp yüzünü açmaya çalıştı! Utanmadan o anları paylaştı

26.05.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yabancı uyruklu bir kişi, çocuk parkında elinde tam otomatik silahla nişan alıp poz verdi. Aynı kişinin paylaştığı başka bir videosunda ise, kız çocuğuyla zorla oynamaya kalktığı ve çocuğun yüzünü açmaya çalıştığı görülüyor. Yabancı uyruklu kişinin sosyal medyadan paylaştığı görüntüler büyük tepki çekti.

İstanbul'da yabancı uyruklu bir kişinin sosyal medyadan paylaştığı görüntüler büyük tepki topladı. Çektiği videoları TikTok hesabında paylaşan kişinin açık alanda silahla poz verdiği görülüyor.

Haber.00_00_03_12.Still007

Çocuk parkında, elinde gerçek olup olmadığı belli olmayan tam otomatik silahla nişan alıp poz veren kişi o anları sosyal medyadan paylaştı.

Haber.00_00_08_03.Still008

Aynı kişinin diğer bir videoda ise sokak ortasında bir çocukla zorla oynamaya çalıştığı görüntüler yer alıyor. Yabancı uyruklu kişi, videoda küçük çocuğun yüzünü açmaya çalışırken görülüyor.

Haber.00_00_25_14.Still010

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, vatandaşların büyük tepkisini çekerken, videoda yer alan kişi ile ilgili herhangi bir yasal işlem yapılıp yapılmadığı ise bilinmiyor.

Haber.00_00_19_00.Still009

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En son duvarlar tahrip edilmişti! Koruma şeridi çekildiEn son duvarlar tahrip edilmişti! Koruma şeridi çekildi
İstanbul'da iğrenç olay! Parkta, herkesin gözü önünde mastürbasyon yaptıİstanbul'da iğrenç olay! Parkta, herkesin gözü önünde mastürbasyon yaptı
Korkunç olay! Önce eşini bıçakladı sonra çocuklarını balkondan attıKorkunç olay! Önce eşini bıçakladı sonra çocuklarını balkondan attı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sahil şeridindeki 16 ilde düğmeye basıldı! Operasyonun adı...

Sahil şeridindeki 16 ilde düğmeye basıldı! Operasyonun adı...

Resmi açıklama: 'Kabarcıklar görülmesi üzerine...'

Resmi açıklama: 'Kabarcıklar görülmesi üzerine...'

Nişandaki tarzları sosyal medyayı salladı! "Yürüyüşe çıkar gibi..."

Nişandaki tarzları sosyal medyayı salladı! "Yürüyüşe çıkar gibi..."

Akaryakıt fiyatlarına çifte zam!

Akaryakıt fiyatlarına çifte zam!

İYİ Parti'den anket açıklaması: Oy oranını verip duyurdu

İYİ Parti'den anket açıklaması: Oy oranını verip duyurdu

Döverek öldürmüştü! 'O ilişkiye girmek istedi ben istemedim'

Döverek öldürmüştü! 'O ilişkiye girmek istedi ben istemedim'

İlginizi Çekebilir

Kanser ilacının doğal üreticisi bulundu!

Kanser ilacının doğal üreticisi bulundu!

Sosyal medyayı salladı! "Behlüller ölmez..."

Sosyal medyayı salladı! "Behlüller ölmez..."

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Kapının altından gönderilen notta öyle bir şey yazıyordu ki!

Kapının altından gönderilen notta öyle bir şey yazıyordu ki!

İçinizde savaşçı olsa da bugün savaşmak için uygun bir gün değil!

İçinizde savaşçı olsa da bugün savaşmak için uygun bir gün değil!

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.