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Elini kolunu sallayarak motosikleti böyle çaldı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 03.04.2019 22:07 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızın rahat tavırları ise görüntüleri izleyen motosiklet sahibine, "Bu kadarı da olmaz, pes doğrusu" dedirtti.

Olay, geçtiğimiz günlerde Hacıevhat Mahallesi Eski Keşan Yolu Sokak üzerinde meydana geldi. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, sahibinin park halinde bıraktığı motosiklet, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından rahat tavırlar içerisinde yürütülerek, gündüz saatlerinde çalındığı gözleniyor.

Akşam saatlerinde motosikletinin çalındığını fark eden Fatih Geniş, polise gidip şikayetçi oldu.

Çalınma anına ilişkin görüntüleri izleyen sahibi Fatih Geniş ise, hırsızın rahat tavırlarını hayretle karşıladığını söyledi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ motosiklet hırsızlığı

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