Elini kolunu sallayarak motosikleti böyle çaldı

Olay, geçtiğimiz günlerde Hacıevhat Mahallesi Eski Keşan Yolu Sokak üzerinde meydana geldi. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, sahibinin park halinde bıraktığı motosiklet, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından rahat tavırlar içerisinde yürütülerek, gündüz saatlerinde çalındığı gözleniyor.

Akşam saatlerinde motosikletinin çalındığını fark eden Fatih Geniş, polise gidip şikayetçi oldu.

Çalınma anına ilişkin görüntüleri izleyen sahibi Fatih Geniş ise, hırsızın rahat tavırlarını hayretle karşıladığını söyledi.

(İHA)

