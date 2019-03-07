Elinizin altındaki malzemelerle yapabileceğiniz birbirinden enfes helva tarifleri

Pekmezli bademli un helvası



Klasik bir un helvası tarifinden bahsetmiyoruz sevgili okur. Pekmezin aroması, çıtır bademin lezzeti ve mahlebin kokusuyla keyif yapmaya hazır olun. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Güveçte helva



Sadece 10 dakikada hazır edebileceğiniz, özellikle balık sonrası enfes giden bir helva tarifi veriyoruz. Tatlı krizi anında da güveçte helvamız çok güzel gidiyor. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Fındıklı kıtır helva

Bol tahin ve fındıkla hazırlanan kıtır helvaya hayır diyecek kimseyi tanımıyoruz! Üstelik fındıklı kıtır helvanın yanına şöyle demli bir çay çok yakışıyor. Tadını tarçınla şahlandırmayı unutmayınız :) Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Tahin helvası sarması



Hazır olarak yemeye alıştığımız tahin helvası sarmasını kendi mutfağımızda çok basit yöntemlerle yaptık. Zahmetli gibi görünse de aslında oldukça pratik bir tarif. Detaylarını görmek için tıklayın.

Dondurmalı portakallı irmik helvası

Dondurmanın içinde gizli kalmış bir top dondurmacık yatıyor :) Sıcacık irmik helvasına portakal aroması da pek bir yakıştı. Bu lezzet şölenini denemek istiyorsanız detayları için tıklayın.