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Elinizin altındaki malzemelerle yapabileceğiniz birbirinden enfes helva tarifleri

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 07.03.2019 16:03 | Son Güncelleme

Son derece kolay ve pratik, malzemeleri oldukça ekonomik olan helvanın 6 farklı çeşidini sizler için bir araya getirdik, buyursunlar...

Elinizin altındaki malzemelerle yapabileceğiniz birbirinden enfes helva tarifleri

Pekmezli bademli un helvası

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Klasik bir un helvası tarifinden bahsetmiyoruz sevgili okur. Pekmezin aroması, çıtır bademin lezzeti ve mahlebin kokusuyla keyif yapmaya hazır olun. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Güveçte helva

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Sadece 10 dakikada hazır edebileceğiniz, özellikle balık sonrası enfes giden bir helva tarifi veriyoruz. Tatlı krizi anında da güveçte helvamız çok güzel gidiyor. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Fındıklı kıtır helva

kıtır

Bol tahin ve fındıkla hazırlanan kıtır helvaya hayır diyecek kimseyi tanımıyoruz! Üstelik fındıklı kıtır helvanın yanına şöyle demli bir çay çok yakışıyor. Tadını tarçınla şahlandırmayı unutmayınız :) Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Tahin helvası sarması

tahin
Hazır olarak yemeye alıştığımız tahin helvası sarmasını kendi mutfağımızda çok basit yöntemlerle yaptık. Zahmetli gibi görünse de aslında oldukça pratik bir tarif. Detaylarını görmek için tıklayın.

Dondurmalı portakallı irmik helvası

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Dondurmanın içinde gizli kalmış bir top dondurmacık yatıyor :) Sıcacık irmik helvasına portakal aroması da pek bir yakıştı. Bu lezzet şölenini denemek istiyorsanız detayları için tıklayın.

Damla sakızlı un helvası

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Geleneksel tatlılar arasında bulunan son derece lezzetli ve pratik bir tatlıdır. Şimdi içine damla sakızı katarak lezzetini yeniledik ve çok beğendil! Damla sakızını seviyorsanız bu tatlı tam size göre diyebiliriz. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

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