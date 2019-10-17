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Elit İşcan kabus anlarını anlattı! 'Sarılarak 'öp beni' dedi ve dudaklarını...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 13:49 | Son Güncelleme

Aynı dizideki rol arkadaşına karşı "Cinsel saldırı" ve "Hakaret" suçlarını işlediği gerekçesi ile hakkında 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenen Efecan Ş.'nin yargılanmasına başlandı. Savunmasını yapan Efecan Ş. iddia edildiği gibi öpmeye çalışmadığını, ona hakaret ve küfür etmediğini söyledi.

Elit İşcan kabus anlarını anlattı! 'Sarılarak 'öp beni' dedi ve dudaklarını...'

İstanbul Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuksuz yargılanan sanık Efecan Ş. ve Avukatı Yağız Nail Gönenli ile Elif İşcan ve avukatları Oya Meriç Eyüboğlu, Ayça Aylin Barcın katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ne temsilen Avukat Asli Gültekin de duruşmada hazır bulundu.

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Savunmasını yapan Efecan Ş. Elit İşcan'a yönelik hakaret ve cinsel saldırı davranışlarında bulunmadığını belirterek, suçsuz olduğunu söyledi. Dizi çekimi sırasında hazırlıklarını karavanda yaptıklarını, karavanda İşcan'a yönelik iddia edilen sözleri söylemediğini savunan Ş., "Dizi internette yayınlandığı için ahlaka aykırı sözler de sarf ettiğimiz oluyordu. Senaryo gereği 'Allah belanı versin' şeklinde cümle sarf etmem gerekiyordu. Bu diyaloğu çekim yapılmadan önce tekrarlamışımdır. Ancak kesinlikle mağdureye yönelik değildir" dedi.

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'40-50 KİŞİ VARDI'

Etraflarında oyuncular ve çekim ekibinin olduğunu söyleyen Ş., "Dışarıda da iddia edildiği gibi kendisine sarılmam, öpmeye çalışmam böyle bir ortamda zaten mümkün değildir. Sette o anda 40-50 kişi civarında kişi vardı, kendisi ile hiç yalnız kalmışlığımız yoktur. Kendisine hiçbir şekilde cinsel saldırı yahut tacizde bulunmadım. Küfür ve hakaret içeren söz söylemedim. Bana böyle bir isnatta bulunulmasını sindiremiyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.

'EFECAN ŞU AN ALKOLLÜ'

Bu olaydan dolayı manevi olarak zarar gördüğünü söyleyen Elif İşcan, dizi çekimi sırasında hazırlandıkları karavanda 3 kişi ile hazırlanırken sanığın karavana geldiğini belirterek, "Karavanda 'Allah belanı versin, yanıma yaklaşma' dedi ve karavanı terk etti. Prodüktöre anlattım. Bana, 'Efecan şu an alkollü. Bir şey yapamıyoruz, idare etmeye çalışıyoruz' dedi" diye konuştu.

"'ÖP BENİ' DİYEREK DUDAKLARINI..."

Yaklaşık 10 dakika sonra çekim alanında sanığın yeniden yanına geldiğini söyleyen İşcan, "Yanımda yönetmen asistanı bulunuyordu. Sanık bana yandan sarılarak 'öp beni' diyerek dudaklarını ve başını bana doğru uzatırken, ben kendimi geri çektim. Bu sebeple öpemedi. Ben olay yerinden uzaklaşırken görmediğim bir esnada arkamdan gelerek bana sarıldı. Kendisini iterek oradan uzaklaştım. Bunun üzerine bana küfür ve hakaret etti. İş arkadaşlığımız dışında sanıkla bir arkadaşlığımız olmamıştır" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı Asli Gültekin, yasa gereği davaya katılma talebinde bulundu. Müşteki Elit İşcan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın davaya katılma talebini kabul eden mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Elit İşcan ile şüpheli Efecan Ş.'nin aynı dizide rol aldıkları, 7 Haziran 2018 tarihinde set ekibi ile oturan Elit İşcan'ın yanına giden Ş.'nin, ona hakaret ettiği, bir sahnenin çekimini bekleyen Elit İşcan'ın yanına giden şüphelinin, İşcan'ın beline sarılarak onu öpmeye çalıştığı iddia ediliyor. Bir başka sahnenin çekimini bekleyen şikayetçi Elit İşcan'ın yanına giden Ş.'nin, bir anda İşcan'ın arkasından sarıldığı, uzaklaşmasını önlediği savunulan iddianamede, Efecan Ş. için, "Cinsel saldırı" ve "Alenen hakaret" suçlarından 7 yıl 9 ay 15 günden 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
elit işcan Efecan Şenolsun

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