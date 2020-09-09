Elite dizisinin Carla’sı Ester Exposito 25 milyon takipçiye ulaştı!

Netflix’in orjinal yapımları arasında yer alan Elite dizisinde oynadığı Carla rolüyle dikkatleri üzerine çeken İspanyol güzel yeni sezonda olmayacağını duyurmuştu. Elite dizisinin 4. sezonunda hayranlarına veda ederek derin üzüntüye boğan güzel oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gönül aldı. Sosyal medya üzerinden yayınladığı fotoğraf ve videolarla büyük ilgi gören Ester Exposito 25 milyon takipçiye ulaşmasını kutladı.

Elite dizisinden ayrılan ünlü oyuncu 25 milyon takipçisinin heyecanını yaşadı. Takipçilerine öpücük gönderdiği bir fotoğrafını yayınlayan oyuncu, “Biz zaten 25 milyonuz. Sürekli desteğiniz için teşekkürler! Onu aldım ve sonsuz takdir ediyorum. O sevgiyi geri gönderiyorum!” notunu düştü. Takipçilerine teşekkür eden ve minent duygularını ileten Ester Exposito’ya hayranları beğeni ve yorumlarla cevap verdi.

