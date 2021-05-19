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'Eliz Sakuçoğlu arkadaşımla birlikteyken Murat Boz'la sevgiliydi'

19.05.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UçanKuş TV'de yayınlanan 'Hayatın İçinden' programının yorumcusu Esra Balamir, stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu ile ilgili magazin gündemine bomba gibi düşen bir iddia da bulundu.

'Eliz Sakuçoğlu arkadaşımla birlikteyken Murat Boz'la sevgiliydi'

Esra Balamir, bir süredir DJ Semih Ergün’le beraber olan Eliz Şakuçoğlu ve eski sevgilisi Murat Boz hakkında çok konuşulacak bir iddiayı ortaya attı.

'Hayatın İçinden' canlı yayınında konuşan sunucu, "Ben sana bombayı söylüyorum, hazır mısın! Bildiklerimin hepsini bazen TV'de söyleyemiyorum ama bunu söyleyeceğim" diyerek söze başladı.

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Balamir, "Eliz benim arkadaşımla çıkıyordu, ama çıkıyorlar yani. Sonra bir öğrendik ki, sabah gazeteyi bir açtım; Murat Boz'la sevgili" açıklamasıyla izleyenleri şoke etti.

45 yaşındaki sunucu, "Arkadaşım 'inanamıyorum bana şuradayım dedi, meğer Murat Boz'un sevgilisiymiş' şaşkınlığı yaşadı. Hayatımızın şokuydu. Eliz, o dönem Murat Boz'un stil danışmanıydı" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Eliz Sakuçoğlu Esra Balamir Murat Boz
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