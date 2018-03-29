Eliz Sakuçoğlu, Murat Boz'u Engin Öztürk'le aldatmış!

Sabah'tan Okan Filizçay'ın haberine göre, dört yıl önce aniden sona eren Eliz Sakuçoğlu-Murat Boz ilişkisindeki gerçekler, yıllar sonra ortaya çıktı.
T.Y. adındaki bir görgü tanığı, Eliz Sakuçoğlu-Murat Boz ayrılığının perde arkasını anlattı. Eliz Sakuçoğlu, geçen günlerde verdiği bir röportajda "Tek eşliliğe inanmıyorum. Aldatılmayı her türlü kabul ederim" demiş, bu açıklamasının büyük eleştiri almasının ardından da şöyle konuşmuştu:
"Ne tek gecelik ilişkiyi savundum, ne de aldatılmayı normalize ettim. Hayır, ben aldatmadım. O yüzden de aldatmaya insanı ne iter bilemiyorum. Tek gecelik ilişki de yaşamadım. Bir gece kulübünde birinden etkilenerek böyle bir şey yaşamam."
ENGİN ÖZTÜRK VE ELİZ SAKUÇOĞLU ÇEŞME'DE YAKINLAŞTI
Görgü tanığı T.Y. ise Eliz Sakuçoğlu'nun bu sözlerinin gerçeklerle örtüşmeğini, Eliz Sakuçoğlu'nun dört yıl önce sevgilisi Murat Boz'u oyuncu Engin Öztürk'le aldattığını söyledi.
T.Y'nin iddiasına göre; Eliz Sakuçoğlu, Murat Boz'la birlikteyken, Çeşme'deki Otto Beach'te Engin Öztürk'le yakınlaştı, hatta oyuncuyla sahilde birçok kişinin gözü önünde de öpüştü. Olayın şahitleri arasında Murat Boz'un eski asistanı da vardı. T.Y.'nin anlattıklarına göre; Eliz Sakuçoğlu- Engin Öztürk yakınlaşmasının temeli, Nişantaşı'ndaki bir kick-boks salonunda atıldı.
Aynı salona giden Engin Öztürk ve Eliz Sakuçoğlu, Çeşme tatili için İstanbul'da sözleşti. Çeşme'ye Murat Boz'un aracıyla kız arkadaşlarıyla birlikte giden Eliz Sakuçoğlu, otelde Engin Öztürk ile aynı odada kaldı.
'BEN O DÖNEM AYRILMIŞ OLDUKLARINI DÜŞÜNMÜŞTÜM'
T.Y., "Ben o dönem Eliz Sakuçoğlu ve Murat Boz'un ayrılmış olduğunu düşündüğüm için yaşanan olayın üstünde çok durmamıştım. Ancak daha sonra haberleri okuyunca bu durum beni çok rahatsız etti" diye konuştu.
MURAT BOZ'UN ÖĞRENİR ÖĞRENMEZ İLİŞKİYİ BİTİRDİĞİ İDDİA EDİLİYOR
Murat Boz, Eliz Sakuçoğlu'ndan ayrılma kararı almasının ardından, eski sevgilisinin ismi Engin Öztürk'le anılınca, Eliz Sakuçoğlu'nu koruyan bir yazı paylaşmış, ancak bir süre sonra bu yazıyı kaldırmıştı. Murat Boz'un, yazıyı kaldırması, Eliz Sakuçoğlu'nun Engin Öztürk'le olan ilişkisinin doğru olduğu şeklinde yorumlanmıştı. Boz'un gerçeği öğrenir öğrenmez Eliz Sakuçoğlu'yla olan ilişkisini bitirdiği iddia ediliyor.
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