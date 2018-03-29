Eliz Sakuçoğlu, Murat Boz'u Engin Öztürk'le aldatmış!

Sabah'tan Okan Filizçay'ın haberine göre, dört yıl önce aniden sona eren Eliz Sakuçoğlu-Murat Boz ilişkisindeki gerçekler, yıllar sonra ortaya çıktı.

T.Y. adındaki bir görgü tanığı, Eliz Sakuçoğlu-Murat Boz ayrılığının perde arkasını anlattı. Eliz Sakuçoğlu, geçen günlerde verdiği bir röportajda "Tek eşliliğe inanmıyorum. Aldatılmayı her türlü kabul ederim" demiş, bu açıklamasının büyük eleştiri almasının ardından da şöyle konuşmuştu:

"Ne tek gecelik ilişkiyi savundum, ne de aldatılmayı normalize ettim. Hayır, ben aldatmadım. O yüzden de aldatmaya insanı ne iter bilemiyorum. Tek gecelik ilişki de yaşamadım. Bir gece kulübünde birinden etkilenerek böyle bir şey yaşamam."

ENGİN ÖZTÜRK VE ELİZ SAKUÇOĞLU ÇEŞME'DE YAKINLAŞTI

Görgü tanığı T.Y. ise Eliz Sakuçoğlu'nun bu sözlerinin gerçeklerle örtüşmeğini, Eliz Sakuçoğlu'nun dört yıl önce sevgilisi Murat Boz'u oyuncu Engin Öztürk'le aldattığını söyledi.

T.Y'nin iddiasına göre; Eliz Sakuçoğlu, Murat Boz'la birlikteyken, Çeşme'deki Otto Beach'te Engin Öztürk'le yakınlaştı, hatta oyuncuyla sahilde birçok kişinin gözü önünde de öpüştü. Olayın şahitleri arasında Murat Boz'un eski asistanı da vardı. T.Y.'nin anlattıklarına göre; Eliz Sakuçoğlu- Engin Öztürk yakınlaşmasının temeli, Nişantaşı'ndaki bir kick-boks salonunda atıldı.