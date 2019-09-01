Eliz Sakuçoğlu ve sevgilisi DJ Semih Ergun aşka geldi

Eliz Sakuçoğlu, 1.5 yıl aşk yaşadığı oyuncu Ekin Mert Daymaz’dan nisanda ayrılmış, haziranda kalbini DJ Semih Ergun’a kaptırıp yeni bir maceraya yelken açmıştı.

Sevgililer Göcek’te başlayan The Sound of Sails festivaline katıldı. Yelken yarışlarını takip ettiler.

Yarışları takip eden Sakuçoğlu ile Ergun teknede çok eğlendi.

KUCAĞINA ATLAYIP DUDAĞINDAN ÖPTÜ

İlişkisini gizlemeyen ve sevgilisi ile rahat tavırlar sergileyen Eliz Sakuçoğlu'nun sevgilisinin kucağındayken dudağından öptüğü görüntüleri bir arkadaşı sosyal medya hesabından paylaştı.





