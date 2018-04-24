Eliz Sakuçoğlu'ndan Murat Boz isyanı

Bir dönem şarkıcı Murat Boz’la yaşadığı aşkla gündemde kendisine yer bulan Eliz Sakuçoğlu bu ilişkinin ardından kendisine farklı bir yol çizmiş ve gerek fit vücuduyla ve gerekse yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi bildi. Yaşadığı aşklar hakkında muhabirlere açıklama yapmaktan çekinmeyen ve pek çok ünlünün aksine gizli saklısı olmayan Sakuçoğlu hakkındaki haberlere isyan etti. Murat Boz’un sevgilisi Aslı Enver’den ayrılmasına sebep olan isim olarak ilan edilmesine çok sinirlenen Eliz Sakuçoğlu sosyal medya hesabından açtı ağzını yumdu gözünü…

İşte Eliz’in o paylaşımı:

“Yazık… Yapılan hayal ürünü yorumları hayretle izliyorum ve gerçekten çok üzülüyorum. Bir sürü senaryodan sonra bu sefer de benim ismimin ayrılık malzemesi yapılması inanılmaz. Murat Boz’la Amerika’da buluştuğum, Türkiye’de gizli gizli görüştüğüm yönündeki iddiaların hepsi yalan! Bu haberler ile kamuoyuna yanlış bilgi vermek bir yana; insanlara, yaşadıkları ilişkilere büyük haksızlık ve saygısızlık yapılıyor ne yazık ki! Her zaman olduğu gibi yaşanan güzel bir üstüne akbabalar gibi toplanılıp, insanların duyguları, yaşadıkları acımasızca magazin malzemesi haline getiriliyor… Bugüne kadar hakkımda yapılan asılsız haberlere karşı sessizliğimi hep korudum. Ülkede, dünyada bunca önemli olay olup biterken, insanların özel hayatlarının bu kadar didiklenmesine gerçekten bir anlam veremiyorum. Ama bilinmesini istiyorum ki; bundan sonra ismimin gerçek dışı iddialar ile gündeme getirilmesine asla müsaade etmeyeceğim. Bu iftiraları yayanlar, yayınlayanlar hakkında yasal yollara başvurarak hakkımı arayacağım.”