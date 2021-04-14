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  4. Elizabeth Hurley geleneği bozmadı: Pembe bikinisyle şov yaptı

Elizabeth Hurley geleneği bozmadı: Pembe bikinisyle şov yaptı

14.04.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski manken ve oyuncu Elizabeth Hurley, kendi tasarımlarına yer verdiği mayo markasının ürünlerini tanıtmak için aktif olarak kişisel Instagram hesabını kullanıyor. Yaşlanmayan isim bu sefer pembe bikinisyle kusursuz görünüyordu.

Elizabeth Hurley geleneği bozmadı: Pembe bikinisyle şov yaptı

Elizabeth Hurley, havaların ısınmasıyla mayolu, bikinili paylaşımlarını arttırdı. Eski model ve oyuncu Elizabeth Hurley, son yıllarda kendi tasarımlarını yaptığı mayo markasıyla gündemden düşmüyor. Genç kızlara taş çıkaran yıldız bu sefer pembe bikinisiyle verdiği pozunu Instagram hesabından paylaştı.

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Havalar ısınır ısınmaz kendini sahile atan 55 yaşındaki yıldızın fotoğrafını gören hayranları her zamanki gibi Elizabeth Hurley’nin fotoğrafını hem beğeniye hem de övgü dolu yorumlarla doldurdular.

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Instagram
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