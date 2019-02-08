Elizabeth Hurley Instagram’ı yaktı geçti

53 yaşında olmasına rağmen yaptığı paylaşımlarla 20’lik genç kızlara taş çıkartan Elizabet Hurley, son fotoğrafıyla Instagram’ı yaktı geçti. Eski manken ve oyuncu Elizabeth Hurley, işlerini toparlar toparlamaz Maldivlere koştu. Kendi mayo ve bikinilerini tasarlayan güzel yıldız, son olarak Royals adlı dizide boy göstermişti.

Tüm gözlerin üzerinde olmasına ve gelen eleştirilere aldırmayan yıldız oyuncu, okyanustan yaptığı paylaşımlarla yine hayranlarını mest etti. Paylaştığı fotoğrafların ikisinde de farklı mayo ve bikini giyen aktriste her zaman olduğu gibi kendi markasının reklamını yaptığına dair eleştiri yorumları geldi. Yerinde durmayan Elizabeth Hurley, yeni yıla Amerikalı iş insanı Steve Bing’den olan 16 yaşındaki oğlu Damien ve arkadaşlarıyla birlikte Hindistan’da girmişti.





