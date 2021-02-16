Elizabeth Olsen'ın aslında kim olduğunu az kişi biliyor

Avengers serisindeki Wanda rolüyle popülerlik kazanan Elizabet Olsen, 32 yaşında. Son günlerde Marvel, Disney + işbirliğinden ortaya çıkan WandaVision dizisyle gündemden düşmeyen genç oyuncu kısa kariyerine birçok yapım sığdırdı.

İkiz kardeşler Mary-Kate ve Ashley Olsen'in kardeşi Elizabeth Olsen, 2007'de tiyatro oyuncusu olarak başladığı sanat yaşamında Paranoya filmiyle dikkatleri üzerine çekti. Marvel Sinematik evreninde Stan Lee ve Jack Kirby tarafından ortaya çıkarılan Scarlet Witch (mutant) karakteriyle dünya çapında üne kavuştu.

Avengers serisinde oynadığı filmlerle Hollywood'un parlayan yıldızları arasında gösterilen Olsen, bu yıl seyirciyle buluşan WandaVision dizisiye gündemde... Bugün itibariyle (16 Şubat 2021) 32. doğum gününü kutlayan yükselen yıldız Elizabeth Olsen'in yıllar içindeki değişimini derledik...

