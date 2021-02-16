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Elizabeth Olsen'ın aslında kim olduğunu az kişi biliyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 16.02.2021 11:35 | Son Güncelleme:
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Hollywood'un yükselen yıldızı Elizabeth Olsen, bugün 32’nci doğum gününü kutluyor. WandaVision dizisiye gündemden düşmeyen yıldız oyuncunun filmlerinden kareleri sizler için derledik.

Avengers serisindeki Wanda rolüyle popülerlik kazanan Elizabet Olsen, 32 yaşında. Son günlerde Marvel, Disney + işbirliğinden ortaya çıkan WandaVision dizisyle gündemden düşmeyen genç oyuncu kısa kariyerine birçok yapım sığdırdı.

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İkiz kardeşler Mary-Kate ve Ashley Olsen'in kardeşi Elizabeth Olsen, 2007'de tiyatro oyuncusu olarak başladığı sanat yaşamında Paranoya filmiyle dikkatleri üzerine çekti. Marvel Sinematik evreninde Stan Lee ve Jack Kirby tarafından ortaya çıkarılan Scarlet Witch (mutant) karakteriyle dünya çapında üne kavuştu.

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Avengers serisinde oynadığı filmlerle Hollywood'un parlayan yıldızları arasında gösterilen Olsen, bu yıl seyirciyle buluşan WandaVision dizisiye gündemde... Bugün itibariyle (16 Şubat 2021) 32. doğum gününü kutlayan yükselen yıldız Elizabeth Olsen'in yıllar içindeki değişimini derledik...

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