Elkızı dizisinden ilk fragman yayınlandı! Elkızı ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncuları

Yapımcılığını NTC Medya'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Feride Kaytan’ın oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız’ın kaleme aldığı Elkızı dizisinin ilk fragmanı seyirciyle buluştu.

YENİ OYUNCULAR KADROYA KATILDI

Çekimlerine geçtiğimiz günlerde başlanan FOX’un iddialı projesi Elkızı’nın oyuncu kadrosuna Aşk ve Mavi dizisindeki başarılı performansları ile büyük beğeni kazanan Alayça Öztürk ve Nur Yazar katıldı.

Muğla’da çekimleri devam eden dizi, çocuk yaşta öksüz kalan Ezo isimli genç bir kızın, annesinin kaderini yaşamasını ve intikamını konu alıyor.

Ünlü oyuncu Fikret Kuşkan ise dizide Ezo’nun babası Resul karakterini canlandıracak.

Ezo’nun acı dolu hayat hikayesini ekranlara taşımaya hazırlanan dizide Sevda Erginci, Fikret Kuşkan, Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk, Sedef Avcı, Toprak Sağlam, Fırat Doğruloğlu, Çağla Şimşek, Sinan Arslan, Pelinsu Çileli ve Macit Koper gibi başarılı isimler rol alıyor.

Elkızı dizisi Eylül ayında Fox ekranlarında olacak.

