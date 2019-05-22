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Elle Fanning elbisesinin darlığı yüzünden bayıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.05.2019 09:24 | Son Güncelleme

Cannes Film Festivali devam ederken ilginç bir olay yaşandı. Oyuncu Elle Fanning festivale özene bezene geldi ama kıyafeti yüzünden de bayıldı.

Elle Fanning elbisesinin darlığı yüzünden bayıldı

Cannes Film Festivali'nin en genç jüri üyesi olan Elle Fanning, mücevher markası Chopard'ın Trophee yemeğine katıldı. Oyuncu Elle Fanning kıyafetinin darlığı yüzünden kısa süreli bir baygınlık geçirdi.

21 yaşındaki oyuncu, elbisesinin altına giydiği çok sıkı bir korse nedeniyle fenalaştı ve bayıldı.

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Elle Fanning bayılınca, yakınında oturan Colin Firth, hızla ayağa fırlayıp yardım etti.

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Fanning kendine geldiğinde sosyal medya hesabından iyi olduğunu söyledi.

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Fanning daha sonra Instagram hesabından fotoğrafını paylaşarak “Bu akşam Prada’nın 1950’ler balo kıyafetiyle bayıldım ama her şey yolunda” dedi. Fanning paylaşımında ayrıca, “elbise çok dar” etiketi de kullandı.


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