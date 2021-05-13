Ellen DeGeneres 19'uncu sezonun sonunda veda edecek

63 yaşındaki DeGeneres, 2003 yılında başladığı programı 2022'de bitireceğini açıkladı. DeGenres, bu kararının arkasında The Ellen DeGeneres Show'un çalışma ortamıyla ilgili çıkan haberlerin olmadığını da belirtti.

The Hollywood Reporter’a yaptığı açıklamalarda The Ellen DeGeneres Show’un biteceği tarihin çok önceden kararlaştırıldığını belirten komedyen, aslında 16. sezon sonunda bırakmayı planladığını ama ısrarlar üzerine bir sezon daha uzattığını söyledi.

DeGeneres bitirme kararı ile ilgili ise şu açıklamayı yaptı: “Yaratıcı bir insan olduğunuzda, sürekli olarak yeni bir meydan okumaya ihtiyaç duyarsınız. Ve bu gösteri; ne kadar harika, ne kadar eğlenceli olursa olsun, artık bir meydan okuma değil.”

DeGeneres ABD medyasının en dikkat çekici isimlerinden biri. Şimdiye kadar programında sayısız ünlü ismi ağırladı. Ve 1997’de eşcinsel olduğunu açıklamasıyla ana akım Amerikan tutumlarını değiştirmesiyle tanınıyor.

TOKSİK ÇALIŞMA ORTAMI

Ellen DeGenres'in başarılarına gölge düşüren olay ise geçen yıl yaşandı.